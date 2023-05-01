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30 Nisan 2023
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Galatasaray’da Mauro Icardi devamını getiremedi

Alaturka Online
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Alaturka Spor

Nef Stadı’nda Beşiktaş’a 2, Trabzonspor’a 1 gol atan Mauro Icardi, Kadıköy’de Fenerbahçe filelerini havalandırmıştı. Yıldız futbolcu, Vodafone Park’ta da sahneye çıktı. 20. dakikada Rashica’nın pasında usta işi bir vuruşla ağları sarsan Arjantinli süperstar, kaleyi bulan ilk şutunda golü attı. Ancak devamını getiremedi. Beşiktaş stoperleri arasında kaybolan İcardi, ikinci devrede zaman zaman tehlikeli olabilecek pozisyonlar yakalamasına rağmen bunları değerlendirmedi. Beşiktaş müthiş bir geri dönüşle ve 3 golle derbide kazanırken, İcardi 90 dakika sahada kaldığı maç sonunda üzgün şekilde soyunma odasına gitti.

Icardi, Fenerbahçe, Beşiktaş (2) ve Trabzonspor’a karşı çıktığı 4 lig maçının hepsinde fileleri havalandırdı, toplamda 5 gol attı.

Kötü istatistikler…

Girdiği 8 ikili mücadelenin 6’sını kaybeden Icardi, 4 hava topunun 1’ini kazanabildi. Arjantinli oyuncu, 16 pas denemesinde yüzde 68 isabet sağladı, 2 şut pası verdi, tek isabetli şutunda da golü kaydetti. İcardi, 3 faul yaparken, 1 kez faul nedeniyle yerde kaldı.

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