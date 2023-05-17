Galatasaray’da Mauro Icardi farkı! Çok rahat, çok profesyonel…

Galatasaray’ın Arjantinli süperstarı, bu sezon birçok mücadelede kritik gollere imza atmıştı. Mauro Icardi, şampiyonluk yarışının kızıştığı kritik haftalarda ise tam anlamıyla coştu. Yıldız forvet, dünkü karşılaşmadan önce son 5 lig maçta 6 kez ağları sarsmıştı. Icardi, zorlu İstanbulspor mücadelesini de boş geçmedi. Tecrübeli oyuncu, ilk yarının uzatma dakikalarında kazanılan penaltıda topun başına geçti. Arjantinli golcü, çok sert bir vuruşla topu adeta tavana astı. Icardi, bu golden hemen sonra bir kez daha ağları sarstı ama ofsayta takıldı.

21 MAÇTA 24 SKOR KATKISI

Arjantinli yıldız, ikinci devrede de hem presle hem de yaptığı servislerle çok etkili oldu. Icardi, 86. dakikada bomboş pozisyonda yakın mesafeden üstten dışarı vurdu. Takımı 10 kişi kalmışken kaçırdığı bu golle taraftarı strese sokan golcü oyuncu, 89’da tribünleri bir kez daha coşturdu. Icardi, Kerem’in pasında defansın arkasına sarktı, dar açıdan arka direğe harika bir vuruş yaparak İstanbulspor’un fişini çekti. Ajrjantinli forvet böylece ligde 21 maçta 17’si gol, 7’si asist olmak üzere toplamda 24 skor katkısı sağladı.

‘YOLUN SONUNA GELMEYE BAŞLADIK’

2 golle Aslan’a galibiyeti getiren Icardi, İstanbulspor maçından sonra şunları söyledi: Maç maç devam ediyoruz. Yolun sonuna gelmeye başladık. Kazanmamız lazım, gollerden dolayı mutluyum. Bir forvetin her zaman gol atması lazım. Şimdi Sivasspor maçına odaklanacağız. İstediğimiz noktadayız ve bu mantaliteyle devam etmemiz gerek.