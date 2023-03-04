Galatasaray’da Mauro Icardi için çarpıcı gelişme!

Ligden çekilen Gaziantep FK ile maçı olduğu için bu haftayı BAY geçen Galatasaray, bugün İstanbulspor ile dostluk karşılaşması oynayacak. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı’ndaki mücadelesaat 17.00’de başlayacak. Biletleri 100 TL’ye satılan maçın tüm hasılatı depremzedelere bağışlanacak. Aslan’ın hocası Okan Buruk, bu yardım maçında kadrosundaki hemen hemen tüm oyunculara süre vermeye çalışacak.

Florya’da büyük rekabet var

Cim Bom’un dün sabah gerçekleşen antrenmanı büyük bir forma rekabetine sahne oldu. Liglereverilen mecburi arada ilk 11’e girmek isteyen oyuncular, teknik direktör Okan Buruk’un gözüne girmeyeçalışırken, as kadrodaki isimler deyeniden form tutma hedefiyle rekabete dahil oldu. İdmanın son bölümünde ise taktik prova yapıldığı öğrenildi.

Zaniolo’nun keyfi yerinde

Roma’da forma giydiği dönemde psikolojik sorunlar yaşadığı öne sürülen Nicolo Zaniolo, Galatasaray formasıyla ilk resmi maçına çıkmak için sabırsızlanıyor. Çok kısa sürede yeni takım arkadaşlarıyla kaynaşan İtalyan yıldızın, idmanlardaki en neşeli oyuncu olması dikkat çekiyor. 23 yaşındaki hücumcunun transferi için 3 İtalyan devi; Milan, Inter ve Juventus devrede. 3 kulüp de Zaniolo’nun 35 milyon Euro’luk serbest kalma bedelini ödemeye hazır. Zaniolo’nun ise Milan’a daha yakın olduğu iddia ediliyor.

Torreira milli takıma

Galatasaray’ın orta sahadaki yıldızı Lucas Torreira, Uruguay Milli Takımı’nın aday kadrosuna davet edildi. Güney Amerika temsilcisi, 24 Mart’ta Japonya, 28 Mart’ta ise Güney Kore ile karşılaşacak. Kaleci Fernando Muslera ise sakatlığı nedeniyle aday kadroda yok. Öte yandan Torreira’ya İtalya’dan son olarak Fiorentina’nın talip olduğu ileri sürüldü. Floransa’da geçen sezon kiralık oynayan Torreira’nın bonservisi alınmadığı için Fiorentina Yönetimi’ne sert eleştiriler gelmişti.

Muslera için son kontroller

Sakatlığı devam eden Fernando Muslera için sağlık ekibi bir kontrol daha gerçekleştirecek. Pazartesi günü antrenmanda ayağıyla sağlam bir şekildeyere basabilirseidman programı maç temposuna göre güncellenecek. İlk etapta 11 Mart’taki Kasımpaşa sınavına yetişmesi zor görünen Muslera, değişen antrenman programıyla birlikte dönüş tarihini erkeneçekebilir. Sağlık ekibi, Nando’yu Kasımpaşa maçına yetiştirmek için her türlü formülü deneyecek.

10 milyon Euro…

Fransız basınından müthiş iddia… Dünkü gazete manşetlerinde yer alan haberlere göre PSG, Icardi ile yolları kesin olarak ayırmaya karar verdi. Teknik direktör Galtier de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, “Icardi yeni sezon planlarımız arasında yer almıyor” açıklamasını yapmıştı. Gazeteler, Fransız devinin Arjantinli yıldız için 10 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiğini ileri sürdü. Bu fırsatı kaçırmak istemeyen Galatasaray Yönetimi vakit kaybetmeden harekete geçti. Sarı-Kırmızılılar, Icardi’nin bonservisini daha da düşük bir bedelle kulübe kazandırmanın hesapları içinde.

‘Siz anlaşın yeter’

Galatasaray’ın bu operasyondaki en büyük avantajı ise Icardi’nin tutumu olacak. 30 yaşındaki santrfor, “Siz PSG ile anlaşın yeter, ben imzaya hazırım” diyerek Cim Bom’da kalmaya yeşil ışık yaktı. Arjantinli yıldızın son günlerde Galatasaray’la ilgili yaptığı pozitif paylaşımlar da “Beklenen anlaşma sağlandı” diye yorumlanıyor. Sarı-Kırmızılılar sezon bitmeden Icardi’nin bonservisini almayı hedefliyor.