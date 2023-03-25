Galatasaray’da Mauro Icardi pamuklara sarılıyor!

Milli araya Konyaspor yenilgisiyle giren Sarı-Kırmızılılar toparlanma sürecinde…

Abdülkerim’den iyi haber

Şiddetli baş ağrısı 3 gün boyunca devam edince A Milli Takım kampından ayrılmak zorunda kalan Abdülkerim Bardakcı, kulüp doktorları tarafından tedavisinin tamamlanmasıyla birlikte sahaya döndü. Son antrenmanın bir bölümünde yer alan tecrübeli savunmacının, Adana Demirspor karşılaşmasına yetişeceği öğrenildi. Konya’da cezalı olduğu için oynayamayan Nelsson’un da dönüşüyle, Galatasaray’ın ideal savunma tandemi yeniden bir araya gelecek.

Nelsson formayı giydi

Galatasaray’da gösterdiği üstün performansla Danimarka Milli Takımı’na yükselen Victor Nelsson, Finlandiya ile oynanan grup eleme maçına kulübede başladı. Ancak Christensen’in sakatlanmasıyla mücadelenin henüz 18. dakikasında oyuna alınan genç savunmacı, son düdüğekadar çok iyi bir maç çıkardı. Christensen’in sağlık durumuna göre Nelsson’un yarınki Kazakistan deplasmanına ilk 11’de başlama ihtimali bulunuyor.

Ayın oyuncusu Mohamed

Fransa’nın Nantes takımında ayın oyuncusu ödülüne layık görülen isim Galatasaray’ın kiralık gönderdiği Mısırlı golcü Mostafa Mohamed oldu. Fransız kulübünün 5 milyon 750 bin Euro karşılığında satın alma opsiyonuna da sahip olduğu 25 yaşındaki futbolcu, son dönemdeki performansıyla kalitesini yeniden kanıtlamayı başardı. Bu sezon 9 gol, 4 asistle oynayan Mohamed için Nantes’ın Galatasaray’a resmi teklif yapıp yapmayacağı büyük merakla bekleniyor.

Özel izin verildi

Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, 2-1 kaybedilen ve 14 maçlık galibiyet serisinin sona erdiği Konyaspor deplasmanında tanınmaz haldeydi. Çok kolay skor yapabileceği pozisyonları harcayarak şaşırtan tecrübeli futbolcunun, kafa olarak toplanabilmesi adına kendisine özel izin verildiği öğrenildi.

11’de sahaya çıkacak

Icardi’nin önceki akşam Florya’da yapılan idmana da bu sebeple katılmadığı bildirildi. Teknik direktör Okan Buruk, sezonun en kritik döneminde maksimum verim almak istediği Icardi’yi yeniden çalışmalara dahil ederken, yarın akşam Azerbaycan’da oynanacak Qarabağ mücadelesinde de ilk 11’de sahaya sürecek.

Aranın bitmesini bekliyor

Tangocu’yla bir de özel görüşme yapmaya hazırlanan Okan Buruk, ona ne kadar güvendiklerini ve takımın kendisine ihtiyaç duyduğunu anlatacak. Zaman zaman eşi Wanda Nara ile sıkıntılar yaşayan Icardi’nin, Konya’daki görüntüsünden dolayı büyük üzüntü yaşadığı, liglere verilen ara sonrasında golleriyle formasına kavuşmaya hazırlandığı belirtiliyor.