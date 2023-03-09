Galatasaray’da Mauro Icardi sevinci! Okan Buruk’la görüştü…

Galatasaray’da Mauro Icardi fırtınası kaldığı yerden devam edecek… Mental sorunlar nedeniyle son hazırlık maçında ve birkaç antrenmanda yer almayan 30 yaşındaki santrfor, önceki gün teknik direktör Okan Buruk’la özel bir görüşme yaptı. Bu toplantı sonrası son iki idmanın tamamında takımla çalışan Icardi’nin fiziksel açıdan çok iyi durumda olduğu öğrenildi. Taktik prova şeklinde geçen dünkü antrenmanda birbirinden şık goller attığı belirtilen Arjantinli yıldız, gözünü cumartesi günkü Kasımpaşa sınavına çevirmiş durumda. Icardi’nin Buruk’la yaptığı görüşmede de “Taraftarımızla buluşmak için sabırsızlanıyorum. Galibiyete katkı vermek için yüzde yüzümle hazırım” dediği bildirildi.

Icardi hem Florya’daki hem de statta yapılan idmanlarda hırsı ve golleriyle lige kaldığı yerden devam edeceğinin sinyalini verdi.

Bütçesi bile ayrıldı

Sarı-Kırmızılı taraftarların da sahada görmeyi dört gözle beklediği Icardi’nin bonservisiyle ilgili çalışmalar da sürüyor. PSG’nin hem teknik direktör hem de yönetim kararıyla yeni sezon planlarında yer vermediği tecrübeli futbolcu, kulüplerin anlaşması halinde Galatasaray’da kalmayı çok istiyor. Fransız basınına göre PSG’nin 9-10 milyon Euro civarında bir bonservis beklentisi söz konusu. Sarı-Kırmızılılar ise her ne kadar bu transfere 15 milyon Euro bütçe ayırsa da kısa süre önce yapılan temaslar sonucunda bu operasyonun sıfıra yakın bir maliyetle gerçekleşebileceğine dair bir beklenti oluştu.

Forvetler belli oluyor

Galatasaray Yönetimi daha fazla vakit kaybetmeden Icardi’nin bonservisini kulübe kazandırıp, gelecek sezona yönelik en kritik hamleyi yapmayı hedefliyor. Icardi’nin arkasına yine Avrupa’dan önemli bir golcü transferi daha yapılacak. Şu an takımın ikinci santrforu konumunda bulunan Gomis’in ise sözleşmesinin bitimiyle beraber Suudi Arabistan’a dönme ihtimali çok yüksek. Kadroya dahil edilecek üçüncü forvet konusunda ise teknik heyetle yönetim arasında sezonun bitmesine yakın bir toplantı daha yapılacak.