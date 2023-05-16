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16 Mayıs 2023
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Galatasaray’da Mauro Icardi’nin gözü şampiyonlukta!

Alaturka Online
Alaturka Online
Alaturka Spor

Süper Lig’in 34. haftasında konuk olduğu İstanbulspor’u Mauro Icardi’nin golleriyle 2-0 mağlup eden lider Galatasaray, kritik virajı kayıpsız döndü. Zorlu deplasmanda attığı gollerle takımına hayat veren Arjantinli yıldız, Süper Lig’deki gol sayısını da 17’ye yükseltti. Türkiye Kupası’nda da 1 golü bulunan yıldız futbolcunun bu sezon toplamdaki gol sayısı da 18 oldu.

GOLLER VE 3 PUANDAN DOLAYI MUTLU

Mücadeleye 11’de başlayan ve 90 dakikada sahada kalan Mauro Icardi, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Attığı goller ve 3 puan nedeniyle çok mutlu olduğunu vurgulayan tecrübeli forvet, şu ifadeleri kullandı:

‘KAZANMAK ZORUNDAYIZ’

“Geçen hafta da söylediğim gibi maç maç devam ediyoruz. Artık yolun sonuna gelmeye başladık. Her seferinde kazanmamız lazım. Gollerden dolayı tabii ki mutluyum. Bir forvetin her zaman gol atması lazım. Maç maç devam etmemiz gerekiyor. Cumartesi günü oynayacağımız maça odaklanacağız şimdi. Kazanmak zorundayız şampiyonluğu yakalamak için. Yılın başından beri söylüyorum aslında istediğimiz noktayız. Bunun için aynı şekilde devam etmemiz gerekiyor.”

‘BENİN İŞİM POZİSYONLARI BİTİRMEK’

“Çok memnunum performansımdan. Bu aslında takım çalışması sadece bana özel değil. 8-9 aydır birlikte çalışıyoruz. Yıl boyunca birbirimize alıştık. Benim de işim pozisyonları bitirmek. Elimden geldiğince her pozisyonu gole çevirmeye çalışıyorum.”

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