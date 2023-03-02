Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınma ile başlayan idman, koşu çalışmasıyla devam etti. Antrenman, üç grup halinde 5’e 2 pas oyununun ardından savunma ve hücum çalışması ile sona erdi.
Sarı-kırmızılı takım, yarın saat 11.30’da yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Galatasaray’da Mertens özel program dahilinde çalıştı
Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınma ile başlayan idman, koşu çalışmasıyla devam etti. Antrenman, üç grup halinde 5’e 2 pas oyununun ardından savunma ve hücum çalışması ile sona erdi.