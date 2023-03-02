Galatasaray’da Mertens özel program dahilinde çalıştı

Yazan:
Alaturka Online
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Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınma ile başlayan idman, koşu çalışmasıyla devam etti. Antrenman, üç grup halinde 5’e 2 pas oyununun ardından savunma ve hücum çalışması ile sona erdi.
Sarı-kırmızılı takım, yarın saat 11.30’da yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek. 

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