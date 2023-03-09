Galatasaray’da Mertens’e sürpriz talip! Tecrübeli futbolcu kararını verdi

Süper Lig’de bu sezon Okan Buruk önderliğinde yeniden şampiyonluk yaşamak için kolları sıvayan Galatasaray’da sezonun en önemli isimlerinden biri olan Belçikalı tecrübeli futbolcu Dries Mertens için sürpriz gelişmeler yaşanıyor.

KASIMPAŞA HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Süper Lig’in 25. haftasında Kasımpaşa’yı ağırlayacak olan Galatasaray, hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Okan Buruk yönetiminde uzun bir aradan sonra yeniden sahaya inecek olan Sarı Kırmızılı ekip bu süreyi hazırlık maçları yaparak değerlendirdi.

OKAN BURUK’TAN FLAŞ KARAR

1 aylık aradan sonra Nef Stadı’nda Kasımpaşa ile oynayacak olan Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk, takımını sahaya indirdi. Oyuncuların zemine alışmasını isteyen başarılı teknik adam, dünkü idmanı statta yaptırdı.

ICARDI, OKAN BURUK’LA GÖRÜŞTÜ

Okan Buruk’la görüştükten sonra takımla çalışmalara katılan Mauro Icardi, gözünü Kasımpaşa maçına çevirdi. Hocasına, “Taraftarımızla buluşmak için sabırsızlanıyorum. Galibiyete katkı vermek için yüzde yüzümle hazırım” diyen Icardi, cumartesi akşamı ilk 11’de sahada olacak. Tecrübeli santrfor, son taktik provada attığı gollerle de teknik heyetin yüzünü güldürdü.

TRANSFER TEKLİFİ GELDİ

Lider Galatasaray’ın en önemli silahlarından biri olan Dries Mertens’in geleceği merak konusu. Sezon sonunda Sarı-Kırmızılılar’la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Belçikalı yıldızla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

TRANSFER TEKLİFİNE CEVAP

Mertens’in Çin’den çok önemli teklifler aldığı ancak Galatasaray’da mutlu olduğu için ‘hayır’ yanıtını verdiği belirlendi.

OPSİYON İÇİN HAMLE

35 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde yer alan 1 yıllık opsiyonun kısa süre içinde devreye sokulması bekleniyor. Teknik direktör Okan Buruk’un da Mertens’in takımda kalması yönünde yönetime rapor sunduğu da gelen bilgiler arasında.

Bu sezon parçalı formayla 22 maça çıkan yıldız futbolcu 6 gol ve 3 asistle 9 gole direkt katkı yaptı.