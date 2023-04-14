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14 Nisan 2023
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Galatasaray’da Milot Rashica fırtınası!

Alaturka Online
Alaturka Online

Galatasaray’ın hücumdaki etkili ismi Milot Rashica, Kayserispor karşısında olağanüstü bir performans ortaya koydu. Maçın başlama düdüğüyle birlikte istediği oyunu sergileyemeyen Sarı Kırmızılılar, 10. dakikadan sonra kendine geldi ve aradığı golü Icardi ile buldu. Ardından hücumcularının da devreye girmesiyle Kayserispor’u sahasından çıkartmayan Galatasaray, ilk golün sahibinin asistini iyi değerlendiren Rashica, 24. dakikada takımının 2. golünü attı.

3. GOLÜNÜ ATTI

26 yaşındaki futbolcu bu golle Süper Lig’de bu sezonki 3. gol sevincini yaşadı. Kosovalı futbolcunun 1 de Türkiye Kupası’nda golü bulunuyor. 65’te de Rashica oyundan çıktı, yerine Zaniolo girdi.

🗣 Milot Rashica: Takıma yardımcı olabildiğim için çok mutluyum. #Galatasaray pic.twitter.com/Saiy3Nv2E6

— Fanatik (@fanatikcomtr) April 14, 2023

 

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