Galatasaray’da Muslera süper döndü

Galatasaray’ın yaşayan efsanesi Fernando Muslera, 5 Şubat’ta oynanan Trabzonspor mücadelesinde ayağından ciddi bir sakatlık geçirdi. Yaklaşık 1.5 ay sahalardan uzak kalması beklenen Uruguaylı file bekçisi, 34 gün gibi kısa bir sürede tamamen iyileşip, sahalara döndü. 36 yaşındaki kalecinin, iyileşme sürecinde yoğun bir şekilde çalıştığı öğrenildi. Bu süre içerisinde havuzda güçlendirme çalışmaları gerçekleştiren Muslera’nın, hiçbir gün tedavisini aksatmadığı ve ekstra özveri gösterdiği belirtildi.

Bu sezon çıktığı 23 maçın 10’unda kalesini gole kapatan Muslera, Kasımpaşa maçı öncesinde eski takım arkadaşı Selçuk İnan ile hasret giderdi.

Geçit vermedi

Sakat olmasına rağmen ışıklarla reaksiyon çalışması yapan Muslera, bu şekilde de formunu korumayı başardı. Tecrübeli eldiven, Kasımpaşa mücadelesinde Sarı-Kırmızılı formasına kavuşurken, kalesine gelen 2 şutta da geçit vermedi.

Metin Karabaş