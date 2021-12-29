GALATASARAY’DA NELER YAŞANIYOR? MEHMET AYAN’DAN SON DAKİKA BİLGİLERİ

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Bu hafta İyi Olan Kazansın programında Mehmet Ayan konuğumuz. Galatasaray, Türkiye Kupası 5. Turu’nda Denizlispor’a 3-3 biten maçta penaltı atışları sonucunda elendi. Galatasaray 18 yıl sonra ilk turda kupaya veda etti. Galatasaray’ın kötü gidişi sonrası sorumlu kim? Kötü gidişin sebepleri neler? Fatih Terim istifa etmeli mi? Fenerbahçe, Yeni Malatya’yı yendi ama iç karışıklıklar devam ediyor. Sarı lacivertliler için çıkış yolu var mı? Yine Ersun Yanal, İsmail Kartal gibi isimler konuşuluyor. Pereira ile eski isimlere yönelindi. Şimdi nasıl bir yol haritası çizilmeli? Trabzonspor ile Abdullah Avcı’nın yükselişi ve ligdeki diğer Anadolu takımlarının üst sıralarda yer alması heyecanı etkiliyor mu? Türk basketbol yıldızlarının geleceğinin daha parlak olması için yapılması gerekenler neler? Omicron dünya ve Türkiye’de sporu nasıl etkileyecek? —

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