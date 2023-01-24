Galatasaray’da o yıldıza zamlı yeni sözleşme!

Avrupa kulüpleri, Galatasaray ‘ın genç sağ beki Sacha Boey’nin peşini bırakmıyor. Özellikle Portekiz kulübü Sporting, Fransız futbolcu için bir hayli ısrarcı.

15 milyon Euro…

Portekiz medyasına göre Sporting’in gözden çıkardığı rakam 15 milyon Euro seviyesine gelmiş durumda. Galatasaray Yönetimi, şampiyonluk yarışının kilit isimlerinden olan Boey’yi ara transferde satma fikrine hiç sıcak bakmıyor. Ancak kulübe 15 milyon Euro ve üzerinde resmi bir teklif gelmesi halinde, bunun geri çevrilmesinin bir hayli zor olduğu belirtiliyor.

Emin Bayram 11’e ısınıyor

Giresunspor ile deplasmanda oynanacak lig maçında galibiyet serisini sürdürmek isteyen Galatasaray’da, Nelsson’un savunmadaki partneri belli oldu. Abdülkerim Bardakçı’nın sarı kart cezalısı olması sebebiyle genç oyunculardan birini bu bölgeye takviye edecek olan Okan Buruk’un tercihi Emin Bayram’dan yana oldu. Öğrencisiyle görüşen Okan hoca, ona olan güvenini ve beklentilerini net şekilde dile getirdi.

1 yıl sonra bir zam daha!

Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray’daki üçüncü imzasını atmak üzere… 2020 yazında Erzincan’dan transfer edilen Kerem, kısa sürede ortaya koyduğu performansla Aralık 2021’de zamlı mukaveleye imza atmış ve yıllık maaşını 10 milyon Lira’ya çıkarmıştı. Bu sezon inişli çıkışlı bir grafik ortaya koyduktan sonra bir anda vites yükselten 24 yaşındaki kanat oyuncusu, bir zamlı mukaveleye daha imza atmaya hazırlanıyor. Genç yıldızın menaceriyle kulüp yetkililerinin önceki akşam bir araya geldiği ve sözleşme şartlarında mutabakata varıldığı öğrenildi.

İşte alacağı rakam

Kerem’in yeni maaşının 1 milyon Euro seviyesine karşılık olarak 20 milyon Lira bandında bir rakama karşılık geleceği belirtiliyor. Galatasaray’ın yanı sıra Türk Milli Takımı formasıyla da yıldızını parlatan Kerem Aktürkoğlu’nu özellikle Fransa, Almanya ve İspanya’dan kulüpler ciddi olarak takip ediyor. Hatta Sarı-Kırmızılı kulübe ara transfer döneminin sonuna doğru önemli teklifler gelebileceği ifade ediliyor. Galatasaray’da plan Kerem’i sezon sonuna kadar kadroda tutup Şampiyonlar Ligi avantajıyla beraber daha yüksek rakamlara satabilmek. Bu sezon 22 resmi maçta 8 gol 3 asistlik bir performans ortaya koyan Kerem’in de Galatasaray’la şampiyonluk yaşadıktan sonra yurt dışına gitmeyi planladığı, gelen haberler arasında.

Çıkış maddesi de olacak

Bu arada Kerem’in yeni sözleşmesinde bir çıkış maddesinin olacağı da öğrenildi. Ancak son rakam konusunda kesin bir mutabakata varılamadığı bildirildi. Galatasaray Yönetimi, sözleşmede en azından 25 milyon Euro gibi bir rakam yer almasını istiyor. Kerem cephesinde maksimum 15 milyon Euro’luk bir beklenti söz konusu. Ancak bu pürüzün de bugün veya yarın çözülmesine artık kesin gözüyle bakılıyor.

FANATİK ÖZEL