Galatasaray’da Okan Buruk biletini kesmişti! Yeni bir talip daha çıktı!

10’da 10 yaparak liderliğini sürdüren Galatasaray’da bir taraftan gözler transfere çevrilmiş durumda. Sarı-Kırmızılı takım Kaan Ayhan transferini resmen açıklarken diğer transferler de büyük merak konusu. Ayrıca takımdan ayrılması gündemde olan isimlerle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Okan Buruk’un kadroda düşünmediği oyuncu için bir sürpriz talip daha çıktı…

SACHA BOEY’A TALIP VAR!

Bu sezon gösterdiği performansla bir çok Avrupa Kulübü’nü peşine takan Sacha Boey’a Fransız ekibi Lyon talip oldu. 19 yaşındaki Malo Gusto’un transferi için Chelsea ile anlaşan Ligue 1 ekibi Sacha Boey’u kadrosuna katmak istiyor. Fransızlar şimdi görüşmek istese de Galatasaray sezon sonunu işaret etti. Lyon Sacha Boey için 15 milyon Euro bütçe şimdiden ayırmış durumda.

KAAN AYHAN GALATASARAY’DA

Spor Toto Süper Lig’in lideri Galatasaray, ara transfer döneminde savunmaya takviye yaptı. Kaan Ayhan’ı 2 milyon 8 bin avroluk satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralayacak olan sarı-kırmızılılar, milli oyuncu için İtalyan ekine 500 bin avro kiralama bedeli ödeyecek.

GİRESUNSPOR MAÇI KADROSUNA ALINMADI!

Süper Lig’in 21. haftasında deplasmanda Giresunspor’la karşılaşan Galatasaray’da iki futbolcu maç kadrosuna alınmadı. Sarı-Kırmızılı takımda ayrılığı gündemde olan Patrick van Aanholt ve Seferovic maç kadrosunda yer almadı. İki futbolcuyla Kasımpaşa ve bazı kulüpler ilgileniyordu.

OKAN BURUK, SEFEROVİC VE VAN AANHOLT’UN BİLETİNİ KESMİŞTİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sezon başında Benfica’dan kiralanan Haris Seferovic ile geçtiğimiz sezonun başında takıma katılan Hollandalı sol bek Patrick Van Aanholt’un biletini kesti. Genç teknik adam iki futbolcuyu da kadrosunda düşünmediğini yönetime aktardı. Galatasaray, Seferovic ve Van Aanholt ile yollarını ayırması durumunda eksik bölgelere takviye yapma kararı aldı.

OKAN BURUK AÇIKLAMAMIŞTI!

Süper Lig’de üst üste 10. galibiyetini alan Galatasaray’da tenik direktör Okan Buruk maçın ardından Seferovic ve Patrick van Aanholt hakkında açıklamalarda bulundu. Seferovic ve van Aanholt için çözüm bulmaya çalıştıklarını söyleyen Okan Buruk, “Oynatamadığımız oyuncular var. Seferovic ve Aanholt için uygun bir kulüp olursa, onlara yardımcı olmak istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

KASIMPAŞA’DAN VAN AANHOLT HAMLESİ

Teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde transfer çalışmalarına devam eden Kasımpaşa, Patrick Van Aanholt için harekete geçti. TRT Spor’un haberine göre, Kasımpaşa, Hollandalı futbolcunun transferi için Galatasaray’la görüşmelere başladı. İstanbul ekibinin, 32 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istediği belirtildi. Patrick Van Aanholt, yabancı sınırının da etkisiyle Galatasaray’da bu sezon gözden düştü. Sezonun ilk maçlarına 11’de başlayan deneyimli futbolcu, daha sonra kadrodaki yerini kaybetmişti.

SÜRPRİZ BİR TALİP DAHA!

Galatasaray’da artık kadroda düşünülmeyen Patrick van Aanholt’a bu kez Hollanda’dan talip çıktı. PSV Galatasaray’ın 32 yaşındaki sol bekini kadrosuna katmak istiyor. Hollanda kulübü deneyimli oyuncuyu kadrosuna katmaya sıcak bakıyor. Aanholt için teklif gelirse Sarı-Kırmızılı takım bedelsiz bırakmak istiyor.

O TRANSFERE BAĞLI

PSV, Phillip Max’ın satılması durumunda yerine Patrick Van Aanholt’u kadrosuna katmayı planlıyor. Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt PSV’nin 29 yaşındaki Alman sol beki Phillip Max’la yakından ilgileniyor. Alman kaynaklarda yer alan haberlere göre Hollanda ve Almanya’da transfer dönemi 31 Ocak’ta kapanıyor. Aanholt transferinin de 31 Ocak Salı gününe kadar netleşmesi bekleniyor.

2.6 MİLYON EURO KAZANIYOR

Galatasaray’ın geçen sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Patrick van Aanholt Sarı-Kırmızılı takımdan bonuslarla birlikte 2.6 milyon Euro kazanıyor. Bu sezon Süper Lig’de 10 maçta forma giyen deneyimli oyuncu 2 asist yapma başarısı göstermişti.