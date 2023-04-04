Galatasaray’da Okan Buruk, hedefini Erden Timur ile böyle paylaştı

Süper Lig’in 27. haftasında sahasında ağırladığı Adana Demirspor’u 4-2 mağlup eden Galatasaray’da gözler Türkiye Kupası’na çevrilmiş durumda. Sarı-Kırmızılılar, kupada çeyrek final mücadelesinde Başakşehir’i konuk edecek.

DEV MAÇA İLGİ BÜYÜK

Galatasaray’ın Başakşehir’le yarın akşam Nef Stadyumu’nda oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final mücadelesine taraftarlar büyük ilgi gösteriyor.

285 TL ile 4500 TL arasında değişen bilet fiyatlarına rağmen, maçın kapalı gişe oynanması bekleniyor. Dün gece itibarıyla satışta kalan bilet sayısı 1000’in altına düştü. Kombine sahiplerinin de stada gelmesi durumunda, tribünde yine 45 binden fazla seyirci olacağı tahmin ediliyor.

OKAN KOCUK’A TEKLİF YAĞMURU

Muslera’nın yedeği olarak görev yapan Galatasaray’ın tecrübeli eldivenlerinden Okan Kocuk’un sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Yönetimin henüz kontrat yenileme teklifi yapmadığı 27 yaşındaki kaleciye, Süper Lig’den birçok teklif geldiği öğrenildi.

Okan’ın kendisini isteyen kulüplerden sezon sonuna kadar süre talep ettiği, Galatasaray’ın tavrına göre bir karar vermeyi planladığı belirtiliyor.

YÖNETİMDEN PRİM HAMLESİ

Takımdaki moral motivasyon seviyesini en üstte tutmak isteyen Galatasaray Yönetimi, geçtiğimiz hafta geriden gelen alacakların tamamını hesaplara yatırdı.

Ardından gelen Adana Demirspor galibiyetiyle büyük coşku yaşayan Sarı-Kırmızılılar’da, bu galibiyetin primleri de birkaç gün içinde oyunculara ödenecek.

BU KEZ HEDEF ÇİFTE KUPA

Okan Buruk: Akhisar’la kupayı aldım, Başakşehir’de şampiyon oldum, Galatasaray’da inşallah ikisini de kazanacağız…

Adana Demir karşısındaki kritik zafer, Sarı-Kırmızılılar’ı coşturdu. Okan hocanın, soyunma odasına inen Erden Timur’la sohbetinde geçmiş başarılarından bahsederken, “Bu kez iki kupayı da istiyorum” dediği öğrenildi. Başakşehir karşısında da ideal 11 sahada olacak.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, takımının zirve yarışında yeniden avantaj elde etmesinin keyfini çıkarıyor. Adana Demirspor karşısında zor da olsa gelen zafer, Sarı-Kırmızılılar’ı coştururken, soyunma odasında yaşanan önemli bir detay daha ortaya çıktı. Okan Buruk ile Erden Timur’un ayak üstü kısa bir sohbet yaptığı, başarılı çalıştırıcının bu görüşmede, “Akhisar’la Türkiye Kupası aldım, Başakşehir’le lig şampiyonu oldum, inşallah Galatasaray’la iki kupayı da kazanacağız. İki kupayı da çok istiyorum” dediği öğrenildi. Timur’un da bu zorlu yolda Buruk ve ekibine tam destek sözü verdiği belirtildi.

10 Mayıs 2018’de Diyarbakır’da oynanan finalde Fenerbahçe’yi 3-2 yenen Okan Buruk’un Akhisar’ı kupayı müzesine götürdü.

‘Fener yenilsin’ demişti

Hatırlanacağı üzere Okan Buruk, Adana Demirspor galibiyeti sonrasındaki basın toplantısında, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisiyle ilgili gelen soruya, “Kendi maçlarımıza odaklanıyoruz. Biz kazandıktan sonra rakiplerimizin ne yaptığını çok önemsemiyoruz ama önemli bir karşılaşma. Bizim en yakın rakibimiz Fenerbahçe. Fenerbahçe’nin puan kaybetmesini bekleyeceğiz, isteyeceğiz” demişti. Fener’in öne geçtiği derbide Beşiktaş’a yenilmesi de Okan Buruk’un şampiyonluk iştahını daha da kabarttı.

Pandemi sezonu olarak hafızalara kazınan 2019-2020’de Okan Buruk, Başakşehir’i lig şampiyonluğuna taşımayı başardı.

Yorgun olanları zorlayacak

Sarı-Kırmızılılar’da rota yarın Başakşehir’le Türkiye Kupası’nda oynanacak çeyrek final maçına çevrilirken, Okan Buruk da ideal 11’ini sahaya sürerek risk almadan turu geçmeyi hedefliyor. Çifte zafer hedefi doğrultusunda takımını dev mücadeleye motive etmeye çalışan Buruk, ligde gelecek hafta BAY geçecek olmaları nedeniyle, kısmen yorgun olan oyuncularını da kupa sınavında sonuna kadar zorlamaya hazırlanıyor.

‘Tempomuz daha yukarı çıkacak’

Adana Demirspor galibiyetini kırılma maçı olarak gösteren Okan Buruk, “Böyle bir takımı yendiğimiz için oyuncularımı kutluyorum. Yolumuza devam ediyoruz. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Onlarla birlikte hedefimiz şampiyonluğa ulaşmak. Bundan sonra tempomuzu yükselteceğimizi düşünüyorum. Bundan sonraki haftalarda fiziksel ve performans olarak daha yukarılara çıkacağımızı düşünüyorum. Oyuncularıma güveniyorum” ifadelerini kullandı.

Metin Karabaş



