Galatasaray’da Okan Buruk kararını verdi! Beşiktaş’a özel önlem…

Galatasaray’da Beşiktaş derbisine yönelik ilk taktik prova dün akşam Florya’da yapılan idmanda gerçekleşti. Aslan’ın hocası Okan Buruk, özellikle son haftalarda aksayan savunma organizasyonuna karşı çözüm arayışında. Başarılı çalıştırıcı, takımın zayıf karnı gibi görünen sol beke çare bulmaya çalışıyor.

FLORYA’DA TEMPO ARTTI

Derbi öncesi ilk taktik provasını yapan Galatasaray’da, son idmanın oldukça yüksek tempoda geçtiği öğrenildi. Takımda maç havasını şimdiden yaratmak isteyen Okan Buruk’un, bu kez çalışmayı hiç durdurmadığı ve ortaya çıkan sertlikle mücadeleden memnun kaldığı belirtildi.

KEREM FRİKİK ÇALIŞIYOR

Performansıyla Beşiktaş derbisine damgasını vurmak isteyen Kerem Aktürkoğlu, Florya’da idmanlardan sonra ekstra duran top çalışmaları yapıyor. Alanyaspor deplasmanında harika bir frikik golüne imza atan genç yetenek, antrenmanlarda da serbest vuruşlar üzerine yoğunlaşarak kendisini geliştirmeye çalışıyor. Oliveira ile birlikte duran topları değişmeli olarak kullanan Kerem, Beşiktaş karşısında tehlikeli bölgede kazanılacak frikikte meşin yuvarlağın başına geçen isim olmaya kararlı. Okan Buruk’un da önceliği bu kez Kerem’e tanıyacağı öğrenildi.

TORREIRA’NIN GÖZÜ ZAFERDE

Sosyal medya hesaplarında taraftarla iletişimini hiç kesmeyen Lucas Torreira, Beşiktaş deplasmanına beraberlik değil, galibiyet için gideceklerini söyledi. Uruguaylı orta saha, en iyi oyunlarını ortaya koymaları durumunda, Türkiye’deki her takımı yenecek güce sahip olduklarını da sözlerine ekledi.

MERTENS TAKIMI MOTİVE EDİYOR

Galatasaray’ın en tecrübeli oyuncularından Dries Mertens, özellikle takımdaki genç oyuncuları Beşiktaş derbisine motive etmeye çalışıyor. Kerem, Yunus, Barış, Boey gibi isimlerin yanından ayrılmayan 35 yaşındaki forvet, geçmiş yıllardaki tecrübelerini takıma aktarıyor.

ZANIOLO: YOLA DEVAM EDECEĞİZ

Ligdeki son Karagümrük maçında kaçırdığı gol nedeniyle hâlâ üzüntülü olduğunu belirten Aslan’ın İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo, gözünü Beşiktaş derbisine çevirdi. Zorlu mücadeleye yedek başlaması beklenen 23 yaşındaki futbolcu, “Elimizden gelenin en iyisini ortaya koyacağız. Sonuç ne olursa olsun yolumuza sonuna kadar devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

DUBOIS’YI DENEMEYE BAŞLADI

Adekugbe’nin, Beşiktaş’ın son maçlardaki en formda ismi olan Redmond karşısında etkisiz kalabileceğini öngören Okan Buruk, burada savunması daha güçlü olan Dubois’yı denemeye başladı. Ancak Fransız futbolcunun ilk 11’de oynayabilmesi için, takımdaki yabancılardan birinin kızağa çekilmesi gerekiyor.

BERKAN FORMAYA YAKIN

Adekugbe yerli statüsünde sayıldığı için, sadece Abdülkerim ve Kerem’le maçlara başlayabilen Buruk, Dubois oynadığında üçüncü Türk’ü de sahaya sürmek zorunda kalacak. Bu formaya en yakın adaylar Barış Alper Yılmaz ve Berkan Kutlu. Okan hoca, son provada sağ kanatta Rashica’nın yerine Barış’ı denerken, daha önce Fenerbahçe derbisinde santrfor oynayan, Beşiktaş’a karşı da ilk 11’de başlayıp asist yapan genç oyuncunun, bir defa daha ileri uçta oyuna başlayabileceği de ifade ediliyor. Orta sahada Oliveira’nın yerine Berkan’ın oynaması da ihtimaller arasında değerlendiriliyor.

RAKİBİ 2. BÖLGEDE KARŞILAŞAYACAK

Ekibiyle birlikte Beşiktaş’ın tüm artı ve eksi yönlerini tespit eden Okan Buruk, takımıyla detaylı bir analiz toplantısı yaparken, Vodafone’da daha dengeli bir oyun anlayışıyla sahada olmaları gerektiğini anlattı. Sarı-Kırmızılılar ön alan baskısı yerine rakibi 2. bölgede karşılayacak. Zaniolo, 11’de olmazsa Rashica gibi isimler skorun gidişatına göre ikinci devrede hamle oyuncusu olarak kullanılacak. Okan hocanın ilk 11’e son şeklini ise yarınki idmanda vermeyi planladığı, gelen haberler arasında.