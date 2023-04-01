Galatasaray’da Okan Buruk öğrencilerini uyardı! ‘Buna dikkat edin…’

Süper Lig’de Adana Demirspor ile Galatasaray, bugüne kadar 37 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda Sarı-Kırmızılılar 19 galibiyet alırken, Adana temsilcisi de 9 kez rakibini mağlup etti. 9 maçta ise kazanan çıkmadı. Galatasaray’ın attığı 59 gole, Adana Demirspor 31 golle karşılık verdi. Ligin ilk yarısında Adana’da oynanan müsabaka 0-0 berabere sona erdi. İki takım son olarak lige verilen arada hazırlık maçında karşılaştı ve mücadele 2-2 bitti.

Demir’e deplasman yaramıyor

Mavi-Lacivertliler’in, Galatasaray deplasmanlarında yüzü gülmüyor… Adana Demirspor, şimdiye kadar Sarı-Kırmızılılar’a konuk olduğu maçın yalnızca 2’sini kazandı, 2 mücadele berabere bitti. Mavi-Şimşekler, 14 maçtan ise yenik ayrıldı.

Cim Bom’un yüzü evinde gülüyor

Galatasaray, Süper Lig’de bu sezon evinde 12 karşılaşmaya çıktı. Sarı-Kırmızılılar bu maçlarda 10 galibiyet alırken, 1 kez kaybetti. 1 maç da berabere sona erdi. Aslan, topladığı 31 puanla bu alanda da zirvede yer alıyor. Cim Bom, sahasında son olarak Kasımpaşa ile oynadığı mücadeleden 1-0 galip ayrıldı. Galatasaray ligde Nef Stadyumu’nda 11 maçtır da kaybetmiyor. Sarı-Kırmızılılar, evinde sadece 2.haftada Giresunspor’a 1-0’lık skorla kaybetti.

Mertens şans bekliyor

Sakatlığını atlatan Belçikalı futbolcu Dries Mertens hafta içinde takımla çalışmalara başlamıştı. Deneyimli futbolcu, Adana Demirspor maçında kadroda olacak. 35 yaşındaki futbolcu, son olarak 5 Şubat’ta oynanan Trabzonspor karşılaşmasında forma giydi. Mertens, Okan Buruk’un şans vermesi halinde ilk 11’de yerini alacak. Tecrübeli futbolcunun, en kötü ihtimalle ikinci yarıda sahada olması bekleniyor.

Berkan cezası nedeniyle yok

Sezonun geri kalanında şampiyonluk yolunda birbirinden kritik maçlara çıkacak olan Galatasaray’da son dönemde sınırda birçok isim bulunuyordu. Berkan Kutlu, bu hafta Adana Demirspor karşılaşmasında sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Diğer yandan takımın yıldızlarından; Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz da sınırda yer alan isimler arasında.

‘Hataya tahammülümüz yok’

Bu doğrultuda Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da öğrencilerini uyardı. Özellikle gereksiz kart görmemeleri gerektiğini anlatan 49 yaşındaki çalıştırıcı, “Hakemle polemiğe girmeden, rakip oyuncular ile tartışmadan maçları bitirmeniz gerekli. Şampiyonluk yolunda her birinize ihtiyacım var. Bu yüzden en ufak bir hataya tahammülümüz yok” diye konuştu.