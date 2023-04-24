66.7 F
Los Angeles
23 Nisan 2023
AnasayfaAlaturka SporGalatasaray'da Okan Buruk rekoru kaçırdı!

Galatasaray’da Okan Buruk rekoru kaçırdı!

Alaturka Online
Alaturka Online

Cim Bom, son olarak ligde iç sahada oynadığı Trabzonspor karşılaşmasının 13. saniyesinde kalesinde gol görmüştü. Galatasaray, sonrasında ise evinde ağırladığı; Kasımpaşa, Adana Demirspor ve Kayserispor mücadelelerinde rakiplerine geçit vermedi. Ancak Sarı-Kırmızılılar, dün akşam 376 dakikanın ardından kalesinde 23 dakikada 3 gol gördü.

Boey daha ne yapsın!

Fransız savunma oyuncusu, mücadelenin son dakikalarında ise beraberliği getiren golü kaydetti. Fransız oyuncu, sağ bekte 90 dakika boyunca bir an olsun durmak bilmedi. Profesyonel kariyerinde ilk kez bir lig maçında fileleri havalandıran Boey, takımının 3 puana ulaşması için büyük bir mücadele örneği ortaya koydu. 

Mücadeleyi 1 gol ve 1 asistile tamamlayan Boey’in performansı galibiyeti getirmeye yetmedi! Maçın ardından konuşan Boey, “Böyle bir maç olacağını tahmin ediyorduk. Karagümrük iyi bir takım. Bu maç bitti, Beşiktaş maçına konsantre olacağız. Bu maç için söylenecek çok bir şey yok. Belki böyle olması gerekiyordu. Bir sonraki maça konsantre olacağız ve devam edeceğiz” yorumunu yaptı.

‘Üçüncü bayram olsun isteriz’

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Karagümrük maçı öncesinde, “Çok önemli iki bayramımızı birlikte kutluyoruz. Bizim için çok önemli, çok değerli bayramlar. Bu yüzden ülkemizin çifte bayramımızı kutlarım. Üçüncü bayram olsun isteriz. Bir galibiyet, bir kutlama, üçüncü bir sevinç olsun diye sahaya çıkıyoruz” dedi. Aslan’ın hocası, Icardi yerine yaptığı Zaniolo tercihiyle ilgili de “Alanya maçında Icardi 45’te oyundan çıktı. Oynama isteği var. Doktor kontrolü, 2 günkü antrenman temposuyla kadroda oynamasına karar verdik. Zaniolo ile başlıyoruz” yorumunu yaptı. Buruk, aynı zamanda Kırmızı-Siyahlılar karşısında kazanıp, adını tarihe altın harflerle yazdırmak istedi fakat olmadı.

Rekora ortak olacaktı…

Galatasaray’ın yerli teknik adamları arasında, iç sahada üst üste en fazla maç kazanan hoca olmak isteyen Buruk, Coşkun Özarı’nın 1978-1979 sezonundaki 10 maçlık serisini, 6-0’lık Kayseri zaferiyle yakalamıştı. Başarılı çalıştırıcı, Karagümrük mücadelesinde de kulüp rekorunu paylaşan Fatih Terim (1999-2000) ve Gündüz Kılıç’ın (1960-1961) 11 maçlık serisini yakalama şansını kaybetti. Eğer Buruk, dün akşam sahadan zaferle ayrılsa Beşiktaş deplasmanı sonrasında Başakşehir’i devirseydi, rekora ortak olacaktı.

Alaturka Spor
Önceki haber
Beşiktaş’ın golcüleri Galatasaray’ı bekliyor!
Sonraki haber
Trabzonspor’dan transfer atağı! Bjelica harekete geçti…
Alaturka Online
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

Gündemden Başlıklar

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

182,476BeğenenlerBeğen
16,190TakipçilerTakip Et
3,514TakipçilerTakip Et
7,695TakipçilerTakip Et
31,200AboneAbone Ol

Kaçırmayın

© Alaturka Online - First Turkish American Newspaper in the United States