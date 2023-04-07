Galatasaray’da Okan Buruk sekiz ismin biletini kesti! İşte o oyuncular…

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, gelecek sezonun planlamasını şimdiden yapmaya başladı. Genç teknik adam takımda kalmasını ve gönderilmesini istediği isimleri belirledi. Buruk tam 8 futbolcuyla yolların ayrılmasını istedi. İşte Galatasaray’daki son gelişmeler ve ayrıntılar…

GALATASARAYLI FUTBOLCULARIN HAKEM İSYANI

Galatasaray’daki hakem öfkesi dinmiyor. Medipol Başakşehir’e 3-2 yenilerek, Ziraat Türkiye Kupası’na çeyrek finalde veda eden sarı-kırmızılılarda hakem kararları oyuncuları da çileden çıkardı. İptal edilen goller ve verilmeyen penaltılar tepkileri beraberinde getirdi. Galatasaraylı futbolcuların, Başakşehir maçından sonra soyunma odasında sezon başından bu yana hakemlerin kendilerine karşı iyi niyetli olmadıklarını dile getirdikleri öğrenildi.

Kendi aralarında pozisyonları tartışan ve hakemleri eleştiren futbolcuların, “Bir değil, 2 değil, 3 değil… 11 kişiye karşı oynamıyoruz! Bu durum saha içinde psikolojimizi de olumsuz etkiliyor” ifadelerini kullandıkları bildirildi. Galatasaray’da maç sonrası özellikle Mertens, Icardi, Torreira ve Muslera’nın soyunma odasında agresif bir tutum sergilediği aktarıldı.

GALATASARAY YÖNETİMİNDEN OKAN BURUK KARARI

Galatasaray yönetimi teknik direktör Okan Buruk’la gelecek sezon da yola devam kararı aldı. Milliyet muhabiri Nevzat Dindar’ın verdiği bilgiye göre sarı-kırmızılı yönetim Okan Buruk’un sözleşmesinde yer alan opsiyon maddesini kullanacak. Okan Buruk gelecek sezonun planlamasını da şimdiden yapmaya başladı.

TAM 8 FUTBOLCUNUN BİLETİNİ KESTİ

Galatasaray’da gelecek sezon da takımın başında kalması beklenen Okan Buruk 8 futbolcunun biletini kesti. Okan Buruk’un belirlediği isimler gelecek sezon Galatasaray’da forma giymeyecek.

İşte Okan Buruk’un gelecek sezon takımda kalmasını istemediği isimler:

TAYLAN ANTALYALI

2019’da bedelsiz olarak kadroya dahil edilen Taylan Antalyalı, 3 yıl forma giydikten sonra sezon başında Ankaragücü’ne kiralandı. Burada takımın vazgeçilmez isimlerinden biri oldu. Taylan Başkent ekibinde, 22 maçta 1.468 dakika süre aldı ve 2 gol, 2 asistlik katkı sağladı. 2026 yazında kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 2.5 milyon Euro…

ALEXANDRU CICALDAU

2021 yazında 6.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Alexandru Cicaldau, G.Saray’da eleştirilerin hedefi oldu. Rumen oyuncu, sezon başında Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Ittihad Kalba’ya kiralandı. Burada 21 lig maçına çıkan Rumen oyuncu, 4 gol – 4 asistlik performans gösterdi. 2026 yazında kadar sözleşmesi olan 25 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 5 milyon Euro…

ALPASLAN ÖZTÜRK

2021 yazında Galatasaray’a bedelsiz şekilde gelen Alpaslan Öztürk, sarı-kırmızılılarda beklenen performansı sergileyemedi. Sezonu 1. Lig ekibi Eyüpspor’da kiralık olarak geçiren 29 yaşındaki stoperle yollar ayrılacak. Alpaslan Öztürk Eyüpspor’da 12 maça çıktı ve 868 dakika süre alarak 1 gol kaydetti. 2024 yazına kadar sözleşmesi bulunan milli oyuncunun güncel piyasa değeri ise 700 bin Euro…

MOSTAFA MOHAMED

2021 devre arasında 2 milyon Dolar kiralama ve 4 milyon Dolar satın alma opsiyonula birlikte transfer edilen Mustafa Muhammed, Cimbom’da iyi bir performans sergiledi. Mısırlı yıldız sezon başında Ligue 1 ekibi Nantes’a kiralandı ve ligde 29 maçta 6 gol – 3 asistlik performans sergiledi.

2025 yazında kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun güncel piyasa değeri ise 6 milyon Euro…

CHRISTIAN LUYINDAMA

2019 devre arasında 3 milyon Euro kiralama ve 5 milyon Euro satın alma opsiyonuyla birlikte toplam 8 milyon Euro maliyetle gelen Christian Luyindama, ilk geldiğinde iyi bir performans sergiledi. Demokratik Kongolu stoper milli takımda yaşadığı sakatlığın ardından kendini toparlayamadı ve formasından uzakta kaldı. Sezonu Antalyaspor’da kiralık olarak geçiren Luyindama, 5 maçta 386 dakika süre alabildi.

OLIMPIU MORUTAN

2021 yazında Galatasaray’a 4.2 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Olimpiu Morutan, sarı-kırmızılılarda 1 sezon forma giydikten sonra Pisa’ya kiralandı. Serie B ekibinde başarılı bir performans sergileyen Rumen oyuncu, 29 maçta 6 gol – 7 asistlik performans gösterdi. 2026 yazında kadar mukavelesi olan 23 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 5 milyon Euro…

EMRE KILINÇ

2020 yazında bonservisi elinde bir şekilde Galatasaray’a gelen Emre Kılınç, sezon başında Taylan Antalyalı’yla birlikte Ankaragücü’ne kiralandı. 22 Süper Lig maçında süre alan Emre, takımı adına 2 gol – 3 asistlik performans gösterdi. 2024 yazında kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 3 milyon Euro…

OĞULCAN ÇAĞLAYAN

2020 yazında G.Saray’a transfer olan Oğulcan Çağlayan, 1.5 sezon sarı-kırmızılı takımda forma giydi. Daha sonra sırasıyla Eyüpspor, Giresunspor ve Pendikspor’la süre aldı. Sezona 1. Lig ekibi Pendikspor’da devam eden Oğulcan, 8 maçta 156 dakika süre aldı ve skor katkısı sağlayamadı. 2024 yazına kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 475 bin Euro… Galatasaray bu oyunculara teklif gelmesi halinde kolaylık sağlayacak. Bu sayede hem bonservis geliri elde edilecek hem de maaş yükü azaltılacak.