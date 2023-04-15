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14 Nisan 2023
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Galatasaray’da Okan Buruk tarih yazıyor

Alaturka Online
Alaturka Online

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, takımının başında ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş’a açık ara fark atıp, adım adım şampiyonluğa yürüyor. 49 yaşındaki teknik adam, daha önce ligde üst üste 14 kez zafere uzanarak, bu alanda Beşiktaş’ın rekorunu kırmıştı. Buruk, rekorları bir bir kırmaya devam ederken, dün de Kayserispor karşısında alınan 3 puanın ardından Buruk, tarihi bir zaferin altına imza attı. Genç teknik adam, Galatasaray tarihinde iç sahada üst üste en çok galibiyet alan hocaların arasına adını yazdırdı.

1 galibiyetle egale ediyor

Buruk, 1978-1979 sezonunda 10 maç kazanan Coşkun Özarı’yı yakaladı. Öte yandan Gündüz Kılıç, 1960-1961 sezonunda, Fatih Terim ise 1999-2000 sezonunda ise 11 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı. Yani genç teknik adam, iç sahada bir karşılaşmadan daha galibiyetle ayrılırsa rekora ortak olacak. Bu sayı 2 olursa tarih yazacak!

‘REKOR DEĞİL ŞAMPİYONLUK’

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 6-0’lık Kayserispor zaferinin ardından şunları dile getirdi:

“11’e 11 giderken çok net pozisyonlar bulduk. Doğru oynadık. 11’e 10’dan sonra rakip çekildi. Burada muhteşem taraftar var. Bu takımı itiyorlar, gücümüzü arttırıyorlar. Onlar da muhteşemdi. Bu da önemliydi. Sonuca hiç bakmadık, bu da güzeldi. Kaçırdığımız goller var. Doğru bir galibiyet oldu. Kayserispor gibi oyun olarak güçlü bir takımı 6-0’la geçmek ciddi bir başarı. Artık Alanyaspor maçına hazırlanacağız.”

‘Arkaya bakmak istemiyoruz’

“Rekor düşünmüyoruz, maç maç gidiyoruz. Ana rekor şampiyonluk! Hep şampiyonluk üzerine odaklandık! Maç kazandıkça, rekorlar kırılıyor. Ancak ana hedef bu değil, şampiyonluk. Her maç bir final. Önümüzdeki iki maçta bu performansı devam ettirmek, şampiyonluk yolunda avantajlı gitmek istiyoruz. Arkamıza bakmak istemiyoruz.”

‘Kazandığımız zaman şampiyonuz’

“Biz öndeyiz, rakiplere bakmıyoruz. Kazandığımız zaman şampiyonuz. Arkamızdan gelen iki iyi rakibimiz var. Fenerbahçe ve Beşiktaş ile maçlarımız var. Bu yarış sürmese bile, Galatasaray’ın hedefi yine tüm maçları kazanmak olacak. Puan kaybetmesini beklediğimiz takım yok! Ana amacımız kazanmak, maç kazanınca zaten şampiyon oluyoruz.”

 

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