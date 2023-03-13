Galatasaray’da Okan Buruk’dan rekor ve şampiyonluk açıklaması

Galatasaray, Süper Lig’in 25. haftasında sahasında ağırladığı Kasımpaşa’yı yeni transferi Nicolo Zaniolo’nun golüyle 1-0 mağlup etmişti. Sarı-Kırmızılılar, Süper Lig’de üst üste 14. galibiyetini alırken lig tarihinin en uzun galibiyet serisine de ulaşmayı başarmıştı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, rekor ve şampiyonluk hedeflerine ilişkin yayıncı kuruluş beIN SPORTS’a açıklamalarda bulundu.

‘Ana hedefimiz bundan sonraki maçları da kazanmak’

Rekoru kırsalar da ana hedefin bundan sonraki maçları kazanarak şampiyonluğa ulaşmak olduğunu belirten Okan Buruk, “Bunun altını özellikle çiziyorum; tabii ki teknik adam olmak, takımın başında olmak, bu dönemde yer almak ilk başta teknik adamın ismini öne çıkarsa da burada çok geniş bir kitle var. Bunu beraber yaşadığımız, bunu kazandığımız çok geniş bir kitle var. Takım içerisindeki oyuncularımız, biz, teknik kadromuz, tesisteki çalışanlarımız, yönetimimiz, yönetim kurulumuz ve başkanımız, elbette bu dönemde her zaman bize destek olan büyük Galatasaray taraftarı ve gerçekten bu sene kenetlenen bir Galatasaray camiası… Bu başarıda da, bu galibiyet serisinde de hepimizin çok büyük payı var. O yüzden bu rekoru hepimiz kırdık olarak söylüyorum, bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Ana amacımız tabii ki rekor kırmak değildi her maçımızı kazanmaktı ama kazandığımız maçlar da bize bu rekoru getirdi ve Galatasaray takımı, Galatasaray camiası büyük başarılara alışmış bir camia. Yıllar yılı Türkiye’deki en çok şampiyon olan takım, Avrupa’da iki kupaya sahip olan takım ve birçok branşında bu başarıları yaşamış bir kulüp. Bu camia da bu başarılı süreç içerisinde tekrar bir şampiyonluk daha yaşamak için elinden geleni yapıyor ki biz de bunun içerisindeyiz. İnşallah ana hedefimiz bu rekorla birlikte şampiyonluğa ulaşmak olur. Bu rekoru kırdık diye galibiyet serisini bitirmek istemiyoruz. Biz, bu galibiyet serisinin devam etmesini istiyoruz. Dediğim gibi ana hedef şampiyonluk ve 3 puanı aldıkça bu şampiyonluk yolunda çok büyük yol kat edeceğiz. Ana hedefimiz bundan sonraki maçları da kazanmak olacak” ifadelerini kullandı.

‘Önce oyuncularımızı mutlu etmek istiyoruz’

Takım içindeki aile ortamına vurgu yapan başarılı çalıştırıcı, “Transferler yaparken iyi futbolcunun yanında iyi insan, iyi bir karakter, iyi bir profesyonel olmasını düşünüyorsunuz. Bunlara özellikle bu sene dikkat ediyoruz, araştırıyoruz, soruyoruz. Hepsi çok önemli ama asıl iş buraya geldikten sonra takımın birbirine kenetlenmesi. Kadromuzda çok önemli, çok yıldız oyuncular var. Çok önemli bir oyuncu grubuna sahipken onların birlik olması, takım kaptanlarının aldığı roller, bizim aldığımız rol, başkanımız ve Erden Bey takımla çok yakından gerçekten ilgileniyor, Cenk Ergün o anlamda bize hep destek olan isimlerden, Ayhan Akman yine bu akşam burada onlarla beraberiz. Yani bir aile ortamını tekrar burada ortaya koyuyoruz. Gerçekten çok geniş bir kitleyle takımımızı, oyuncularımızı en rahat edeceği şekilde onları önce tabii ki mutlu etmek istiyoruz. Onlar mutlu oldukça, birbirlerini sevdikçe, birbirlerine dokundukça başarılar da artmaya başlıyor. Bizim ana hedefimiz oyuncuların saha içi ve saha dışı performansını arttırmak ama dediğim gibi özellikle karakterli bir oyuncu grubu, birbirini seven, birbirine dokunan… Burada dil de önemli. İtalya Ligi’nden gelen birçok oyuncumuz var, Fransızca konuşan birçok oyuncumuz var. Yani kendi içlerinde de yalnız kalmayan, gelen oyuncuyu da çok çabuk içine alan bir grup var. Bu da tabii ki devamında o aile ortamını ortaya çıkartıyor. Yıllardır Florya’da o aile ortamının ortaya çıktığı her durumda da Galatasaray takımı başarılı olmuştur. Başarıyla da biraz örtüşüyor. Yani başarılı oldukça da insanlar birbirine daha çok sarılıyor. İnşallah ana hedefimiz bu yolda şampiyonluğa doğru gitmek” dedi.