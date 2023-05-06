Galatasaray’da Okan Buruk’tan Başakşehir maçı öncesi toplantı!

Son iki maçta kaybedilen 5 puanın şokunu üzerinden atan Galatasaray’ın teknik direktörü Okan Buruk, takımını Başakşehir maçında alınacak zafere motive etmeye çabalıyor.

BİLETLER YİNE 1 DAKİKADA BİTTİ

Galatasaray taraftarı yine üzerine düşeni fazlasıyla yaptı. Hafta içinde Florya’ya giderek antrenmanda büyük bir coşku yaratan Sarı- Kırmızılılar, bu kez de Başakşehir sınavının biletlerini satışa çıktıktan sonra 1 dakika içinde tüketti.

Galatasaray Yönetimi de stada gelemeyecek olan kombine sahiplerine çağrı yaparak, biletlerini 1 maçlığına devretmelerini ve tribünlerin tamamen dolmasını istedi.

OLIVEIRA’DAN TARAFTARA SÖZ

Cim Bom’un Portekizli yıldızı Sergio Oliveira, sosyal medya hesabından Galatasaray taraftarına mesaj gönderdi.

Beşiktaş derbisinde yaptığı kritik hatayla takımının gol yemesine neden olan ve maçtan sonra özür dileyen tecrübeli futbolcu, bu kez de idmanda kendilerine verdikleri destek sebebiyle teşekkür etti. Oliveira, “Sizin mutlu olmanız için ne gerekiyorsa yapacağız, sonuna kadar savaşacağız” ifadelerine yer verdi.

BAŞAKŞEHİR’İN YILDIZI SAKATLANDI

Kupadaki maçta Galatasaray’a 2 gol atarak Başakşehir’in turu geçmesinde başrol oynayan Patryk Szysz, Ankaragücü karşısında omzundan sakatlanarak sahayı sedyeyle terk etti.

25 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun pazartesi günü Galatasaray’a karşı forma giymesinin zor olduğu belirtiliyor. Kulüp doktorları Szysz’i yetiştirmek için seferberlik ilan etmiş durumda.

KUPADAKİ GİBİ OLMAYACAK!

Okan Buruk, tüm oyuncularından Başakşehir sınavına konsantre olmalarını istiyor. Takımıyla yaptığı toplantıda, ligde 7-0 yendikleri Başakşehir’e kupada telafisi olmayan bir şekilde mağlup olduklarını hatırlatan Okan Buruk, “Hepimiz dersimizi aldık sanıyorum. Bu defa işler kupadaki gibi olmayacak. Tek bir puan kaybına daha tahammülümüz yok” sözleriyle öğrencilerini uyardı.

Aslan’ın hocası Okan Buruk’tan takımına Başakşehir uyarısı. Süper Lig’in ilk yarısındaki deplasman mücadelesinde rakibini 7-0 yenerek gövde gösterisi yapan Sarı-Kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası’ndaki eşleşmede ise Emre Belözoğlu’nun takımına mağlup olup turnuvaya havlu atmıştı. Okan hoca dün takımıyla yaptığı toplantıda oynadıkları bu ikinci maçı hatırlatarak, buna benzer bir kayıp daha yaşamayı kesinlikle istemediğini vurguladı.

‘Bireysel hata yok’

Son 2 maçta kaybettikleri 5 puanla zirvedeki avantajın yavaş yavaş elden kaçtığını hatırlatan Buruk, “Hepimiz dersimizi aldık sanıyorum. Bu defa işler kupadaki gibi olmayacak. Motive olmalıyız, konsantre olmalıyız. Bireysel hata yapmamalıyız. Artık tek bir puan kaybına daha tahammülümüz yok” ifadelerini kullandı.

Bugün 11’i deneyecek

Galatasaray’ın bugün yapılacak idmanında ise Okan Buruk, Başakşehir maçında sahaya süreceği ilk 11’in bir provasını gerçekleştirecek. Rakip analizini tamamlayıp oyunculara tüm verileri aktaran teknik ekip, 2-3 farklı kurgu üzerinde duruyor. Forması sallantıda olan bazı oyuncuların idman performansı, çalışkanlığı, hırs ve motivasyonu, 11 tercihinde etkili olacak.

Destekle moral buldu

Takımdaki düşüş nedeniyle sıkıntılı günler geçiren Okan Buruk’un dünkü antrenmanda ise son derece keyifli olduğu öğrenildi. Başarılı çalıştırıcının, özellikle taraftara açık idmanda tribünlerin gösterdiği sevgi ve antrenmanı ziyarete gelen yöneticilerin desteğiyle kendini toplama fırsatı bulduğu belirtiliyor.