Galatasaray’da Okan Buruk’tan mesaj var

Sezon başından beri Galatasaray’ı yalnız bırakmayan Sarı-Kırmızılı futbolseverler, Adana Demirspor ile oynanacak kritik maçta da takımı için itici güç olacak. Gelen son haberlere göre dün satışa çıkarılan biletler çok kısa süredetükendi. 285 TL ile 4 bin 500 TL arasında değişkenlik gösteren biletlerin tükenmesi, sadece birkaç dakika sürdü!

Nef Stadı 60 bin kişilik olacak

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Bora Bahçetepe, Nef Stadyumu’nda yapacakları değişiklikle kapasiteyi artırabileceklerini söyledi. Bahçetepe, stadın kapasitesinin artırımı için UEFA’dan izin aldıklarını ifade etti. Bahçetepe, “Kale arkalarına ayakta seyirci alırsak, stadyum kapasitesi 8-10 bin kişi artıyor. UEFA izin verdi, TFF ve Emniyet’ten izin alacağız” dedi. Yaşanan bu gelişmelerin ardından 52 bin dolaylarında olan Nef Stadyumu’nun toplam kapasitesinin 60 bin kişiyi aşması bekleniyor.

Ruslar’dan flaş iddia

Rusya Ligi ekiplerinden Spartak Moskova’nın formasını giyen ve daha önce Fenerbahçe’de de görev yapan Victor Moses ile Galatasaray’ın ilgilendiği öne sürüldü. Sarı-Kırmızılılar’ın rotasyonunu genişletmek için Nijeryalı kanat oyuncusunu kadrosuna katmak istediği iddia edildi. Ancak 32 yaşındaki oyuncunun, kariyerini Rusya’da sürdürmek istediği ve Türkiye’ye gelmeye sıcak bakmadığı öğrenildi.

Torreira’dan, Çizme’ye kanca

Sezon başında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal’dan 6 milyon Euro karşılığında transfer edilen Lucas Torreira, kısa sürede takımın vazgeçilmezi oldu. Orta alanda rakiplerine nefes aldırmayan Uruguaylı, yükselen performansı sonrasında Avrupa devlerinin radarına girdi. Gelen son haberlere göre 27 yaşındaki yıldızı, Serie A ekiplerinden Milan’ın takibe aldığı bildirildi.

Dubois formaya yakın

Cim Bom’da, Adana Demir mücadelesi öncesinde soru işaretlerinin olduğu bölgelerden biri sol bekti. Leo Dubois, Sam Adekugbe ve Kazımcan Karataş arasında tercih yapması beklenen Buruk’un, şu ana kadar Dubois’in performansından memnun olduğu belirtildi. Yani bir aksilik olmazsa Mavi Şimşekler karşısında Dubois, bu bölgede formayı alacak.

Gözler Kerem’de

Adana Demirspor karşılaşmasında Kerem Aktürkoğlu, takımının her zamanki gibi en büyük kozlarından biri olacak. A Milli Takım’ın Hırvatistan ile oynadığı mücadelede vasatı aşan bir performans sergileyen 24 yaşındaki yıldız, Ermenistan ile oynanılan maçta ise attığı golle galibiyeti getirmişti. Bu sezon Galatasaray formasıyla 27 resmi maça çıktı, 8 gol ve 4 asiste imza attı.

Mertens’te sevindiren gelişme

Galatasaray’da Dries Mertens sevinci yaşanıyor. Bir süredir sakatlığından dolayı takımdan uzak kalan ve önceki gün antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katılan Belçikalı yıldız, Adana Demirspor maçıyla birlikte sahalara geri dönebilir! Mertens’in yokluğunda özellikle gol yollarında sıkıntı yaşayan Okan Buruk, 10 numarasının sahalara dönmesiyle birlikte yeniden eski oyun planına dönmeyi hedefliyor.

Maç gününde…

Buruk, 35 yaşındaki oyuncunun yokluğunda Rashica’nın 10 numarada gösterdiği performanstan memnun kalsa da Mertens’in oyun aklının Sarı-Kırmızılı takımda çok önemli bir yeri olduğuna inanıyor. Eğer Mertens, tamamen hazır hale gelirse Buruk da öğrencisine ilk 11’de şans verecek. Genç teknik adamın, konuyla ilgili olarak son kararını ise maç gününde vermesi bekleniyor.

Yeni seri istiyor

Süper Lig’in 26. haftasında Konyaspor’a deplasmanda kaybederek galibiyet serisi son bulan lider Galatasaray’da teknik heyet, yeni bir sayfa açmak istiyor. Teknik direktör Okan Buruk, takımından ligin 27. haftası oynanacak olan Adana Demirspor maçı için tam konsantre isterken; yaşanan yenilginin bir kırgınlık yaratmamasını sağlamayı hedefliyor. Bu doğrultuda Mavi Şimşekler karşısında alınacak galibiyet ile yeni bir seriye başlayabileceklerine inandığını söyledi. Buruk, bu hafta oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin yanı sıra şampiyonluk yolunda rakiplerinin alacağı sonuçlara dikkat etmemeleri gerektiğini söyledi.

‘Tek yapmamız gereken kazanmak’

49 yaşındaki çalıştırıcı, yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Derbinin sonucu bizi ilgilendirmiyor. Bizim yapmamız gereken, önümüzdeki maçlara bakmak. Şampiyonluk için avantajlı konumda olan biziz. Bu yüzden rakiplerimizin alacağı sonuçlara bakmadan önümüze bakmalıyız. Tek yapmamız gereken kazanmak.”

Metin Karabaş