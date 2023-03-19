Galatasaray’da Okan Buruk’tan öğrencilerine mesaj var!

Konyaspor yenilgisi sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Galatasaray’ın Portekizli orta sahası Sergio Oliveira, şu ifadeleri kullandı: “İnanılmaz bir seriden sonra bu sonucu hazmetmek zor. Gerçekten zor. Ama işler istediğimiz gibi gitmese de bir aradayız. Çalışkanlığımız ve bağlılığımız mutlaka karşılığını alacaktır. Şimdi yeniden odaklanma ve zirvedeki yerimizi sağlamlaştırmak için çalışma zamanı. Taraftarlara söz veriyoruz. Maç boyunca bize verdiğiniz destek için teşekkür ederiz.”

Kerem: Ders çıkarmalıyız

Aslan’ın genç forveti Kerem Aktürkoğlu, Konya yenilgisiyle ilgili olarak “İstemediğimiz bir sonuç oldu. 14 maçlık bir seri vardı. Rakiplerimiz bunları bildiği için daha iştahlı ve özverili oynuyor. İstemediğimiz bir mağlubiyet oldu ama her şey yine bizim elimizde. Lider olan takım biziz. Umarım bundan sonraki maçlarda bu hatalardan ders çıkarırız” dedi.

Mertens mumla aranıyor

Galatasaray, Mertens’siz yapamıyor… 35 yaşındaki Belçikalı forvetin yokluğunda Sarı-Kırmızılılar pozisyon üretmekte bile zorlanıyor. Sakatlığı nedeniyle bir önceki lig maçı olan Kasımpaşa karşılaşmasında forma giyemeyen tecrübeli futbolcunun yokluğunda hücum hattı ciddi şekilde aksamıştı. Sonraki hafta boyunca hücum çalışmaları üzerinde duran Galatasaray’da, Mertens tam olarak iyileşmediği için Konya deplasmanına da götürülmedi. Ancak Florya’daki hazırlıklar Konya’da da sonuç vermedi ve Mertens olmadan Aslan ofansta yine kısır bir görüntü ortaya koydu. Sağlık ekibi, Dries Mertens’i Kayserispor’la oynanacak lig sınavına yetiştirmek için seferberlik ilan etti.

12 puan farkı kaçırdı!

Galatasaray’da moraller bozuk… Süper Lig’de 14 maç üst üste kazanan, Türkiye Kupası’yla beraber 17 resmi maçtır galip gelen Cim Bom’un tarihe geçen serisi, Konya deplasmanında 90+3’te gelen golle bozuldu. En yakın takipçisi Fenerbahçe’ye maç fazlasıyla 12 puan fark atma fırsatını da kaçıran Sarı-Kırmızılılar’da derin bir sessizlik ortamı hakim. Özellikle Konya’dan İstanbul’a dönüş uçağında, futbolcuların ağzını bıçak açmadığı öğrenildi. Teknik ekibin oyunculara moral vermeye çalıştığı, ancak yolculuk boyunca kimsenin konuşmadığı belirtildi.

Takımını eleştirdi

Aslan’ın hocası Okan Buruk, 2-1’lik yenilgi sonrası yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada oyuncularına eleştirilerde bulunurken, “Acele ettik, kötü paslar attık. İki forvet varken, kenarlara inme şansımız varken, yan ortalarla forvetlerimize top getirmeliydik. Son bölümde kopmalar oldu. Elimizde olan bir maçı kaybettik. Bunun üzüntüsünü yaşıyoruz, yaşayacağız” ifadelerini kullanmıştı.

Play-Off eleştirisi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus’un, “İlk 4 Play-Off oynasın” sözlerine tepki gösteren Okan Buruk, “Ligin artık son 9-10 haftasında böyle bir şey olmayacağını herkes biliyor. Gereksiz bir gündem oluşturuluyor. Federasyon kararını vermiş, lig oynanıyor. Ülke olarak o kadar zor bir şey yaşadık ki, bunların konuşulmasını bile üzülerek dinliyoruz. İnsanlar evlerinden olmuş, ailesini kaybetmiş. Bu kadar acının içinde futbol nedir ki? Bundan bile bir şeyler çıkarmaya çalışan insanlar var. Tabii ki herkes hakkını isteyecek ancak bu durumda ligi kapatsalar ‘eyvallah’ diyeceğiz” açıklamasını yaptı.

Moralleri düzeltmeye çalışacak

Okan hocanın soyunma odasında ise “Kafamızı kaldıracağız ve yolumuza devam edeceğiz. Gerekli dersleri de alacağız” dediği bildirildi. Takımına izin veren Buruk, Florya’ya dönüşte öğrencileriyle bir toplantı daha yaparak moralleri düzeltmeye çalışacak. Galatasaray, Süper Lig’in 27. haftasında kendi sahasında Kayserispor ile kozlarını paylaşacak.

Taraftar destek verecek

Galatasaray taraftarı, Kayserispor maçını bekliyor… Sarı-Kırmızılılar, zorlu mücadelede tribünleri tamamen doldurup takıma destek verecek ve Konyaspor deplasmanındaki yenilginin yaralarını sarmaya çalışacak.

Çarşamba toplanıyorlar

Okan Buruk’tan oyuncularına kafa izni… Sarı-Kırmızılı takım Kayserispor mücadelesi için çarşamba günü Florya Metin Oktay Tesisleri’nde toplanarak hazırlıklara başlayacak.

Metin Karabaş