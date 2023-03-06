Galatasaray’da Okan Buruk’tan öğrencilerine mesaj var!

Ara transfer döneminde takıma katılan Nicolo Zaniolo transferi sonrasında İtalyanlar’ı şaşkına uğratmıştı. Çizme’den Roma’da yaşadığı sorunlar nedeniyle ayrılan İtalyan yıldız, Sarı-Kırmızılı kariyerine ise müthiş bir başlangıç yaptı. İki hazırlık maçında sonradan oyuna dahil olan genç futbolcu, kısa sürede fark yarattı. Önce Alanyaspor maçının son anlarında oyuna giren 23 yaşındaki futbolcu, uzatma dakikalarında takımının son golünü kaydetti. Önceki gün de İstanbulspor karşılaşmasında ikinci yarıda oyuna dahil olan Zaniolo, 1 gol ve 1 asist ile maçı tamamladı. Toplamda 55 dakika sahne alan Zaniolo, 2 gol ve 1 asist ile kalitesini gösterdi.

Taraftarıyla bütünleşti…

Öte yandan genç yıldızın performansı İtalyanlar’ın da dikkatini çekti. Ülkenin önde gelen gazetelerinden Corriere dello Sport, Zaniolo’nın artık üzgün olmadığını yazdı. Ayrıca yapılan haberde genç oyuncunun, taraftarıyla bütünleşip, müthiş bir uyum içinde olduğu belirtildi. Zaniolo için, “İçinde bir coşku vardı. Gol sevinci sırasında takım arkadaşları ona katıldı ve hemen kucaklaştılar” ifadeleri kullanıldı.

Yeniden doğuş

İtalya’nın bir diğer ünlü gazetesi La Gazetta dello Sport da Zaniolo’dan övgü dolu sözlerle bahsetti. 23 yaşındaki yıldız için, ‘Yeniden doğuş’ ifadesi kullanıldı.

Transferler kolay adapte oldu

Ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle lige verilen arada Sarı-Kırmızılılar, 4 hazırlık maçına çıktı. Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kalan Galatasaray, sonrasında Pendikspor’u 3-1, Alanyaspor’u 4-2, İstanbulspor’u ise 6-0 mağlup etmeyi başardı. Bu süre içerisinde takımının kaydettiği gelişimden bir hayli memnun kalan Buruk, yeni transferin kolaylıkla adapte olmasına da çok sevindiğini belirtti. Ligin geri kalanında şampiyonluk yolunda birbirinden kritik maçlara çıkacak olan 49 yaşındaki teknik adam, çalışmaya devam etmelerinin gerektiğinin altını çizdi.

‘Maç maç düşüneceğiz’

Genel haliyle öğrencilerinden de memnun kaldığını söyleyen Buruk, “Bu dönemde hepiniz elinizden geleni yaptınız ve müthiş bir özveri gösterdiniz. Yaşanan süreç nedeniyle lige dönüş kolay olmayacak. Fakat biz aynı konsantrasyon ve ciddiyetle devam etmeliyiz. Ligde rüzgarı arkamıza almıştık. Rehavete kapılmadan maç maç düşünüp, hedefimize emin adımlarla ilerlemeliyiz” dedi.

Metin Karabaş