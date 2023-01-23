Galatasaray’da Okan Buruk’tan öğrencilerine uyarı!

Galatasaray , Süper Lig ‘in 20. haftasında Antalyaspor’u konuk etti. Sarı-Kırmızılılar, mücadeleden 2-1’lik sonuçla galip ayrıldı. Antalyaspor karşılaşması ile birlikte Sarı-Kırmızılıların rakibine karşı yenilmeme serisi devam etti.

Galatasaray, Antalyaspor’a karşı hepsi Süper Lig’de olmak üzere son 14 maçta kaybetmedi. Galatasaray; bu maçla birlikte 9’u Süper Lig, 3’ü de Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere kazanma serisini 12 karşılaşmaya çıkardı.

Denizli ve Terim’i yakaladı

Bu maçla birlikte Sarı-Kırmızılıların Teknik Direktörü Okan Buruk, Galatasaray’ın başında Süper Lig’de bir sezonda üst üste 9 galibiyet alan 3. teknik direktör oldu. Sarı-Kırmızılılar, ligde daha önce 1987-1988 sezonunda Mustafa Denizli döneminde ve 2011-2012 sezonunda da Fatih Terim yönetiminde art arda 9 galibiyete ulaşmıştı.

Rekor için sahaya çıkacak

Şampiyonluk yolunda emin adımlarla yürüyen Galatasaray’da başarının en büyük mimarlarından biri şüphesiz ki Okan Buruk oldu. Türkiye Kupası’nda 3, ligde ise üst üste 9 maç kazanan genç çalıştırıcı, 12 zaferle bu alanda rekor kırdı. Buruk, önümüzdeki hafta Giresun karşısında da 3 puana uzanırsa, Sarı-Kırmızılı ekibin, kulüp tarihinde ligde ilk kez üst üste 10 maç kazanmasını sağlamış olacak. Bu arada 49 yaşındaki teknik adam, önceki akşam oynanan ve takımının 2-1 kazandığı Antalyaspor mücadelesiyle ilgili olarak da oyucularıyla bir konuşma yaptı.

‘Yolumuz uzun’

Salı gününe kadar takıma izin veren Cim Bom’un hocası, 23. şampiyonluk için her maçın birbirinden kritik olduğunu söyledi ve ekledi: “Bu başarı hepimizin. Salı gününe kadar izinlisiniz. Ondan sonra Giresun maçına odaklanacağız. Rehavete kapılmamalıyız. Bu yüzden oynayacağımız her mücadeleye, maç maç bakacağız. Daha ortada kazanılmış bir şey yok, yolumuz uzun.”