Galatasaray’da Okan Buruk’tan sürpriz düşünce! Karagümrük karşısında…

Galatasaray, Süper Lig’de bu sezon evinde 14 karşılaşmaya çıktı. Sarı-Kırmızılılar 12 galibiyet elde ederken, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Aslan, topladığı 37 puanla bu alanda da zirvede bulunuyor. Cim Bom sahasında son olarak Kayserispor ile oynadığı mücadeleden 6-0’lık skorla galip ayrıldı. Galatasaray ayrıca ligde Nef Stadyumu’nda son 13 maçta yenilmezken, son 10’undan da galip ayrıldı. Sarı-Kırmızılılar, evinde sadece 2. haftada Giresunspor’a 1-0’lık skorla mağlup oldu.

Ligin en az gol yiyeni

Cim Bom, ligde bu sezon oynadığı 28 karşılaşmada kalesinde 20 gol gördü. Sarı-Kırmızılılar, bu alanda en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor. Okan Buruk’un ekibi, 12 maçta da kalesini gole kapadı. Aslan ayrıca kaydettiği 64 golle de Fenerbahçe’nin ardından en çok gol atan ikinci takım olarak yer alıyor.

Aslan’dan büyük üstünlük

Fatih Karagümrük ile Galatasaray, bugüne kadar ligde 17 kez rakip oldu. Sarı-Kırmızılılar 11 defa sahadan galip ayrılırken, Kırmızı-Siyahlılar ise 2 kez rakibini mağlup etti. 4 karşılaşma ise berabere sona erdi. Rekabette Galatasaray 32 kez ağları havalandırırken, Karagümrük ise 13 gol sevinci yaşadı. İki takım arasında ligin ilk yarısında Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan maçı Galatasaray 2-0 kazanmıştı.

Pirlo’nun kaleci sıkıntısı

Karagümrük’te Galatasaray maçı öncesi kaleci sorunu devam ediyor. Ümraniye maçının 25. dakikasında sakatlanıp oyundan çıkan Batuhan Şen’in tedavisi devam ediyor ve durumu maç saatine doğru netleşecek. Genç eldivenin iğneyle oynatılma ihtimali üzerinde duruluyor. Yedek kaleci Viviano ise uzatma anlarında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı. Galatasaray’a karşı 3. kaleci Cem Kablan’ın oynatılması da seçenekler arasında. 23 yaşındaki kaleci bugüne kadar sadece 1 kez resmi mücadeleye çıktı.

Barış Alper kart cezalısı

Karagümrük maçında Barış Alper Yılmaz sarı kart cezasından dolayı forma giyemeyecek. Genç futbolcu, deplasmanda oynanan Alanyaspor mücadelesinde sarı kart görerek cezalı duruma düşmüştü.

Rövanşı bugün oynanacak

Galatasaray, Karagümrük karşısına şampiyonluk serisine devam etme hedefiyle çıkıyor… Sarı-Kırmızılı ekip, ilk yarıda kayıp geçtiği; Adana Demirspor, Kayserispor ve Alanyaspor virajı sonrası sallansa da Karagümrük’ü yenerek müthiş bir seri başlatmıştı. Üst üste çıktığı 14 maçı da kazanan Cim Bom, açık ara zirveye yerleşerek, liderlik koltuğunu kimseye kaptırmadı. İşte Galatasaray’ı zirveye taşıyan o serinin başlangıcı olan Karagümrük maçının rövanşı bugün oynanacak.

12 gol attı, 1 gol yedi

Aslan’ın hedefi, bir yenilmezlik serisine daha imza atarak şampiyonluğa ulaşmak. Üstelik, ilk yarıda kayıp geçen 3 haftayı bu kez galip tamamlayan Cim Bom, Karagümrük karşısına yeni bir seriyle çıkacak. Galatasaray bu son serisinde 12 gol kaydederken, kalesinde sadece 1 gol gördü.

Derbi öncesi sarı alarm

Galatasaray’da Karagümrük maçı öncesinde 4 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Boey, Oliveira, Icardi ve Kerem kart sınırında yer alıyor. Bu 4 futbolcu bugün Karagümrük karşısında sarı kart görmeleri durumunda 32. haftada deplasmanda oynanacak Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

Icardi için seferberlik

Sol arka adalesinde orta düzeyde zorlanma tespit edilen Mauro Icardi’nin bugün forma giyip giymeyeceği maç saatine doğru netleşecek. Okan Buruk’un Arjantinli yıldızı Beşiktaş derbisine saklama ihtimali oldukça yüksek. Ancak sağlık ekibi, her ihtimale karşı Icardi’yi bugünkü maça yetiştirmek üzere yoğun mesai harcıyor.

Forvette Zaniolo denemesi

Icardi’nin oynamaması halinde santrforda 1. aday Gomis. Ancak Okan hocanın, son taktik provada ileri uçta Zaniolo’yu denediği öğrenildi. İtalyan yıldız sürpriz bir şekilde maça santrfor pozisyonunda başlayabilir. Bu durumda Gomis ikinci yarıda yine hamle oyuncusu olarak kullanılacak.