Galatasaray’da Okan Buruk’tan sürpriz karar

Galatasaray’da artık tek gündem cumartesi akşamı oynanacak Kasımpaşa maçı. Son Trabzonspor galibiyetinin ardından geçen 1 aylık süreçte takım hem Antalya’da hem de Florya’da çalışmalar yaptı. Oyuncularının Nef Stadı’nın zemine yeniden alışmasını isteyen teknik direktör Okan Buruk, dünkü antrenmanın yerini değiştirdi. Sarı-Kırmızılılar, zorlu Kasımpaşa sınavının taktik provasını dün statta yaptı.

Taraftara kapalı gerçekleşen çalışmanın bir bölümü GS TV’den canlı yayınlandı. Kapalı kısımda cumartesi sahaya süreceği ilk 11’i deneyen Okan hocanın henüz son kararını vermediği ve taktik çalışmaların bugün de devam edeceği öğrenildi.

Milli davet alması beklenen Abdülkerim Bardakcı, idmanda da hatasız oynadı.

Torreira’da sorun yok

Icardi ile birlikte teknik ekibi en çok sevindiren gelişme, Torreira’nın 90 dakika sahada kalabilecek seviyeye ulaşması.Hastalığı tamamen geçen Uruguaylı orta saha, son iki idmanın tamamında yüksek tempoda çalıştı. Okan hoca orta sahada yine Torreira – Oliveira ikilisine beraber görev verecek.

Torreira’nın son idmanın tamamında yüksek tempoyla çalışması teknik ekibi rahatlattı.