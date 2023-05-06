Galatasaray’da Okan Buruk’tan sürpriz Mostafa Mohamed kararı!

Süper Lig’de şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray’da yeni sezonun kadrosu adına çalışmalar da sürüyor. Sarı-Kırmızılılar’da kadroya yapılacak takviyeler kadar eldeki oyuncuların durumu da merak ediliyor.

BARIŞ’TAN MUTLUSU YOK

Galatasaray’la sözleşmesini 2026-2027 sezonuna kadar uzatan Barış Alper Yılmaz, Sarı-Kırmızılı formayı giymekten dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Her gün kendisini daha da geliştirebilmek adına ekstra çalışmalar yaptığını belirten 22 yaşındaki kanat oyuncusu, şu an tamamen şampiyonluğa konsantre olduğunu dile getirdi. Yönetime ve teknik ekibe teşekkür eden Barış, hem Galatasaray’da hem de A Milli Takım’da kalıcı olmayı hedeflediğini açıkladı.

MOHAMED’E KAMP DAVETİ

Aslan’da sürpriz gelişme… 5 milyon 750 bin Euro’luk satın alma opsiyonu yerine daha düşük bir bedelle Mohamed’i transfer etmek isteyen Nantes’a Sarı-Kırmızılılar’dan ret cevabı geldi. Okan Buruk, Mısırlı golcüyü kampta görmek istiyor.

Bir yandan şampiyonluk mücadelesi verirken, diğer taraftan gelecek sezonun kadrosunu şekillendirmeye çalışan Galatasaray’da Mostafa Mohamed sürprizi. Mısırlı santrforu 250 bin Euro’ya kiralayan Nantes, oyuncunun performansından memnun ve kadrosunda tutmak istiyor. Ancak Fransız kulübü, 5 milyon 750 bin Euro’luk satın alma opsiyonunu kullanmak yerine daha düşük bir bedelle Galatasaray’ın kapısını çaldı. Sarı-Kırmızılılar ise Nantes’a ret cevabı gönderirken, teknik direktör Okan Buruk’un farklı bir plan içerisinde olduğu öğrenildi.

Avrupa bileti gelirse…

Başarılı çalıştırıcı, Mohamed’i yaz kampında görmek istediğini yönetime bildirdi. Icardi’yi takımda tutmaya çalışan Galatasaray’da, Mostafa Mohamed’in de ikinci santrfor olarak kalabileceği belirtiliyor. Mohamed ise Fransa’da devam etmeye sıcak baksa da Aslan’ın olası bir Şampiyonlar Ligi bileti alması halinde Sarı-Kırmızılı ekipte yine kendisini göstermek istiyor. Galatasaray, Mohamed’in bonservisini 4 milyon Dolar karşılığında almıştı.

Metin Karabaş



