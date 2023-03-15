Galatasaray’da Okan Buruk’tan Zaniolo kararı! Konyaspor maçında…

Galatasaray Süper Lig’de 26. hafta maçında deplasmanda Konyaspor’la karşılaşacak. Sarı-Kırmızılı takımda teknik direktör Okan Buruk Kasımpaşa maçıyla birlikte ilk kez resmi bir maçta Galatasaray forması giyen ve gol atan Zaniolo ile ilgili kararını verdi.

KONYASPOR HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Galatasaray’da dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

CiMBOM’DAN MiLLi ARADA KARABAĞ iLE YARDIM MAÇI

Galatasaray, A Milli Takım’ın 25 Mart’ta Ermenistan, 28 Mart’ta Hırvatistan ile oynayacağı dönemde lige verilecek arada geliri depremzedelere bağışlanacak özel maçta Azerbaycan ekibi Karabağ ile karşı karşıya gelecek. Bakü Olimpiyat Stadı’nda yapılacak mücadele, 26 Mart Pazar günü oynanacak.

GALATASARAY TARİHE GEÇTİ

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 25’inci haftasında Kasımpaşa’yı 1-0 yenerek Süper Lig’de yeni rekorun sahibi oldu. Süper Lig’deki son 14 maçını kazanan Galatasaray, Beşiktaş’ı (1959/60) geride bırakarak lig tarihinin en uzun galibiyet serisini yakaladı.

RASHICA İÇİN GİRİŞİMLER BAŞLADI

Sarı-Kırmızılı kulübün bu sezonki en başarılı transferlerinden biri de Milot Rashica. Her iki kanatta da çok etkili olan ve süre aldığında elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan 26 yaşındaki futbolcunun bonservisini alabilmek için yönetim girişimlere başlamış durumda.

5 MİLYON EURO GÖZDEN ÇIKARILDI

Bonservisi İngiltere Chamhionship takımlarından Norwich’te bulunan Kosovalı futbolcu için 5 milyon Euro gözden çıkarılmış durumda. Rashica da kulüplerin anlaşması halinde Galatasaray’da kalmayı çok istiyor. “Galatasaray taraftarıyla aramızda özel bir bağ var” diyen Rashica, “Bu sene şampiyon olmak istiyoruz. Takım halinde elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

RASHICA İLK 11’DE BAŞLAYACAK

Kasımpaşa maçında yeni transfer Zaniolo’ya yaptığı asistle galibiyette önemli rol üstlenen Rashica, cuma günkü Konya deplasmanında ilk 11’de oynamaya hazırlanıyor. Okan Buruk’un yıldız futbolcuya sağ kanatta görev vereceği öğrenildi. SarıKırmızılı oyuncunun bu sezon 19 resmi maçta 3 gol 4 de asisti bulunuyor.

MUSLERA ŞAMPİYONLUK MODUNU AÇTI!

Ligdeki 22 maçta 16 gol yiyen tecrübeli file bekçisi, tam 10 maçta kalesini gole kapamayı başardı. Sözleşmesi 2024 yazında sona erecek olan Nando, Türkiye’eki geleceğiyle ilgili olarak, “Vücudum izin verdiği sürece oynamaya devam edeceğim. Oyuncu olarak olmasa da her zaman Galatasaray’ın da Türkiye’nin de bir parçası olmaya devam edeceğim” diyerek kariyerine yönelik kritik bir ipucu verdi. Muslera her ne kadar futbolu ülkesinde bırakmayı düşünse de Galatasaray Yönetimi aktif futbol hayatından sonra da deneyimli futbolcuyla antrenör olarak veya başka bir rolde çalışmayı planlıyor.

KAAN AYHAN DA iLK KEZ

Cezalı Nelsson’un yerine Kaan Ayhan görev yapacak. İlk kez 11’de çıkacak olan milli futbolcu yerli rotasyonda da teknik heyetin eline rahatlatacak. Kasımpaşa maçında sınıfta kalan Yunus da kesilecek ve yerine de Rashica 11’de olacak.

MERTENS ÇOK ZOR

Galatasaray’da Konyaspor hazırlıkları dün akşam yapılan antrenmanla devam etti. Okan Buruk yönetiminde taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştiren sarı-kırmızılılarda sakatlığı nedeniyle Kasımpaşa maçında forma giyemeyen Mertens’in, Konyaspor deplasmanında da oynamasının çok zor olduğu belirtildi.

BURUK’TAN ZANIOLO KARARI

Hürriyet’in haberine göre; sakatlıktan çıkan Mertens’i riske etmeyecek olan Okan Buruk Kasımpaşa maçında gol atan ve özel kondisyoner, bireysel performans antrenörüyle de çalışan Zaniolo’ya Konya’da ilk kez 11’de şans verecek.