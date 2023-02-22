Galatasaray’da Okan Buruk’tan Zaniolo kararı! Nerede oynayacak?

Devre arasında Galatasaray’ın kadrosuna kattığı Zaniolo, Aslan’da büyük beklenti yarattı. Birçok bölgede forma giyebilen Zaniolo için Teknik Direktör Okan Buruk kararını verdi.

DEPREMZEDELER İÇİN TURNUVA KARARI

Yabancısı, yerlisi, taraftarıyla tüm camia yaraları sarmaya çalışırken Galatasaray; deprem bölgesine bağış yapmak için Demirspor, İstanbulspor ve Eyüpspor’un katılacağı bir turnuva düzenleme kararı aldı. Nef Stadı’nda 3-5 Mart arasında oynanacak maçların geliri deprem bölgesine bağışlanacak.

Galatasaray, ligin 24. haftasında deprem sonrası ligden çekilen Gaziantep maçının iptal olmasıyla birlikte haftayı maç yapmadan tamamlayacak ve hazırlıklarını 20-26 Şubat tarihlerinde Antalya’da yapacağı kampla devam edecek. Sarı-kırmızılı ekibin yanı sıra Adana Demirspor da Hatayspor maçının iptali nedeniyle haftayı boş geçecek. İstanbulspor da haftanın BAY takımı. 1. Lig’in en güçlü şampiyonluk adaylarından olan Eyüpspor’un ise Adanaspor’un ligden çekilmesi nedeniyle 24. haftada maçı yok.

ZANIOLO’NUN BONSERVİSİ BEDELİ BELLİ OLDU

Sarı-kırmzılı ekipten yapılan açıklamada Zaniolo için 15 Kasım 2023 tarihinden başlamak üzere 5 sezona yayılmış eşit taksitte 15 milyon euro kesin transfer bedeli ödeneceği belirtilirken, futbolcunun bir sonraki satışından yüzde 20 pay maddesi de bulunuyor.

ESAS MEVKİSİ 10 NUMARA

Galatasaray’da Nicolo Zaniolo’nun pozisyonu belli oldu. Roma’dan 15 milyon euroya alınan genç yıldızın, esas pozisyonu 10 numara olmasına rağmen, hücum hattında nerede değerlendirileceği merak ediliyordu.

SAĞDA OYNAYACAK

Teknik Direktör Okan Buruk’un, 23 yaşındaki İtalyan futbolcuyu öncelikle sağ kanatta değerlendirmeyi düşündüğü öğrenildi. Mertens’in 10 numaradaki performansından memnun olan genç teknik adamın, sakatlığı sonrası eski formundan uzak olan Rashica’nın yerine Zaniolo’yu sağ önde oynatmayı planladığı bildirildi. İtalyan futbolcunun transferiyle beraber Okan Buruk’un eli daha da güçlenirken, Rashica, Yunus ve Barış Alper hem sağda hem de solda alternatif olacak.

BU SEZON GÖSTERDİĞİ PERFORMANS

Galatasaray’ın Roma’dan transfer ettiği İtalyan oyuncu Zaniolo, bu sezon 17 resmi karşılaşmaya çıktı. 23 yaşındaki futbolcu, söz konusu maçlarda 2 kez rakip fileleri sarsmayı başarırken takım arkadaşlarına 3 kez gol pası verdi.

GENÇLER İÇİN FIRSAT KAMPI

Deprem nedeniyle lige verilen arayı Antalya’da kamp yaparak değerlendiren Galatasaray, sıkı bir çalışma programı içerisine girdi. As takımdaki oyuncular dışında, A takıma aday gençleri de görme fırsatı bulan Teknik Direktör Okan Buruk, Antalya çalışmalarını, alt yapıdan gelenler için bir fırsat olarak görüyor. Gençler de hocalarının gözüne girmek için çalışıyor.

Sarı-kırmızılılar hazırlıklarını dün Kempinski Hotel The Dome Belek’te yaptığı antrenmanla sürdürdü. Dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5’e 2 pas oyunuyla devam etti. Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Galatasaray’ın kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Fernando Muslera, Leo Dubois, Mathias Ross, Lucas Torreira, Fredrik Midtsjø, Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens, Yunus Akgün, Atakan Ordu, Emre Taşdemir, Nicolo Zaniolo, Bafetimbi Gomis, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Milot Rachica, Sergio Oliveira, Yusuf Demir, Sam Adekugbe, Okan Kocuk, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Emirhan Kayar, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Baran Demiroğlu, Ali Yeşilyurt, Caner Doğan, Juan Mata, Ali Turap Bülbül, Hamza Akman, Efe Akman, Kazımcan Karataş, Sacha Boey, Mauro Icardi, Enes Büyük