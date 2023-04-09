Galatasaray’da Okan Buruk’un transfer listesinin detayları ortaya çıktı! İşte hedefteki iki isim

Ziraat Türkiye Kupası’ndan elendikten sonra Galatasaray’da gözler tamamen Süper Lig şampiyonluğuna çevrilmiş durumda. Camiada özellikle hakem kararlarına yönelik tepkiler artarken teknik heyet ve yönetim, yeni sezonun kadrosu adına da çalışmalarını sürdürüyor.

LALE ORTA’YA SUÇ DUYURUSU

Geçtiğimiz yaz başkan adaylarını beğenmediği için açtığı davalarla Galatasaray’da seçimleri durduran, Dursun Özbek’in aday olmasının önünü açan kulüp üyesi Fırat Develioğlu’nun şimdi de hedefinde Merkez Hakem Kurulu Başkanı Lale Orta var.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunan Develioğlu, “Gördüğüm lüzum üzerine MHK Başkanı Lale Orta isimli şahıs hakkında suç duyurusunda bulundum. Savcılık, Emniyet, İstihbarat, MASAK gibi kurumlar gerekli soruşturmayı yapacaktır. Tahkikat sonunda ortaya çıkacak suçlu veya suçlular varsa, cezalarını çekecektir. Adalete, Devletimize güvenelim. Biz takipçisi olacağız. Haklıysak, hakkımızı yedirmeyeceğiz” açıklamasını yaptı.

ABDÜLKERİM’DEN GÜZEL HABER

Hafta sonuna Abdülkerim Bardakcı’dan gelen kötü haberle başlayan Galatasaray’da, yüreklere su serpen bir gelişme yaşandı. Tecrübeli savunmacının sol arka alt adale grubundaki aşil tendon komşuluğunda zorlanma tespit edilmişti.

Tedavisine başlanan Abdülkerim, doktorların müdahalesine hızlı yanıt verdi. Başarılı savunmacının, BAY haftası sonrasında oynanacak olan Kayserispor karşılaşmasında forma giymesine bir engel kalmadığı öğrenildi.

MERTENS & ZANIOLO %100’Ü HEDEFLİYOR

Ligdeki BAY haftasını fırsat bilen Cim Bom’un iki yıldızı Dries Mertens ve Nicolo Zaniolo, rutin antrenmanlar dışında yaptıkları ekstra çalışmalarla, fiziksel açıklarını kapatmaya çalışıyor. İki oyuncunun da Kayserispor mücadelesine kadar yüzde100 hazır hale gelmek istedikleri, bunun için de kendilerine verilen özel programı harfiyen yerine getirdikleri bildirildi.

Aslan’ın hocası Okan Buruk da tıpkı kupadaki Başakşehir karşılaşmasında olduğu gibi bu iki yıldızı Kayseri karşısında da ilk 11’de oynatmayı planlıyor.

NECATİ ATEŞ’TEN ICARDI’YE TEPKİ

Galatasaray’ın eski golcülerinden, son olarak teknik kadroda da yer alan Necati Ateş’ten PFDK’ya sevk edilen Icardi’ye sosyal medya tepkisi…

Arjantinli yıldızın Başakşehir yenilgisi sonrası yaptığı “Yılın soygunu” paylaşımına tepki gösteren Ateş, “Ben burada Icardi’ye kızarım. Yöneticilerin yaptığı açıklamaların gazını oyuncular da alıyor. Kulüpten habersiz Instagram’ı kullanırken kulübün başını ağrıtıyor. Icardi bu sebepten ceza alırsa ben faturayı oyuncuya keserim” ifadelerini kullandı.

‘OPERASYON GERÇEKÇİ DEĞİLDİ’

Galatasaray’daki son döneminde Fatih Terim’in yardımcılığını yapan Selçuk İnan, yönetimin tecrübeli hocayla birlikte giriştiği gençleştirme operasyonu için, “Galatasaray’ın kurtuluşu olsun dediler, gerçekçi değildi açıkçası” diye konuştu.

Sarı-Kırmızılı formayla kaldırmadık kupa bırakmayan, Galatasaray’daki son döneminde ise Fatih Terim’in yardımcılığını yapan Selçuk İnan, Kasımpaşa döneminin sona ermesinden sonra önemli açıklamalar yaptı.

Özellikle geçen sezon Burak Elmas ve Terim’le yaşadıkları başarısız süreç hakkında konuşan başarılı çalıştırıcı, gençleştirme operasyonuyla ilgili şunları söyledi:

“Yönetimin kararıyla ortaklaşa hareket etmişlerdi. O dönem yapılması gereken o diye düşünülmüştü. Sorunlar hep vardı. Geçtiğimiz sezon Galatasaray’da sorunlar hep vardı ama halının altına süpürülmüştü. Samimi gibi gözüküyordu herkes ama değilmiş.”

‘Yıldız olmasın dediler’

“Galatasaray’da oynamak kolay değil. Bizim aldığımız oyuncuların hemen şampiyonluğa odaklanması ve şampiyonluğu hedeflemesi çok kolay değildi. İşler kötü gittiğinde ayrılık olacağını bilseydi Fatih Terim, buna izin vermezdi, daha tecrübeli daha önemli oyuncular istenebilirdi. Galatasaray’a daha önemli isimler gelmişti daha öncesinde ama son antrenör dönemimde Galatasaray’da böyle bir şey olmasın dediler, Galatasaray’ın kurtuluşu olsun dediler, Türkiye’de istikrar geri planda olduğu için böyle bir şey yaşadık. Gerçekçi değildi açıkçası.”

STOPERE ÇAĞLAR, SOLA TELLES

Okan Buruk’un yeni sezon için hazırladığı transfer listesinin detayları ortaya çıktı. Crystal Palace’ın bonservisi için 25 milyon Euro’yu gözden çıkardığı Nelsson’u satmaya hazırlanan Sarı-Kırmızılılar, Danimarkalı savunmacının yerine Leicester’daki kontratı bitecek olan Çağlar Söyüncü’yü gündemine aldı. Savunmanın solunda da ciddi sıkıntılar yaşayan ve bir türlü istikrar sağlayamayan Galatasaray, Okan Buruk’un talebiyle rotayı Alex Telles’e çevirdi. Sevilla’da kiralık oynayan eski Aslan için United ile görüşme yapılacak.

Süper Lig’de haftayı BAY geçen Galatasaray, bu boşluğu fırsat bilip yine transfer çalışmalarına ağırlık verdi. Yeni sezon öncesi Şampiyonlar Ligi kalitesinde bir kadro kurmak isteyen Sarı-Kırmızılılar, Avrupa kulüplerinin talip olduğu mevcut kadrodaki oyuncuları da değerlerini bulmaları halinde satmaya hazırlanıyor. Bunlardan biri de Victor Nelsson.

İngiliz kulübü Crystal Palace’ın bonservisi için 25 milyon Euro’yu gözden çıkardığı Danimarkalı savunmacının bu yaz takımdan ayrılma ihtimali çok yüksek görünüyor. Aslan’ın hocası Okan Buruk, bu muhtemel ayrılığa karşın stoper adaylarını belirlemiş durumda.

Kaderi belli olacak

Dursun Özbek ve Erden Timur’la katıldığı son toplantıda, Buruk’un öne çıkardığı 1 numaralı ismin Çağlar Söyüncü olduğu öğrenildi. Leicester City’deki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Milli futbolcu, henüz yeni bir kontrat teklifi alamadı ve kulübünden ayrılma ihtimali bulunuyor. Leicester’daki hoca değişimi, bir anlamda Çağlar’ın da kaderini belirleyecek. Sarı-Kırmızılılar ise vakit kaybetmeden 26 yaşındaki stoperle mutabakata varmayı hedefliyor. Taraflar arasında bir görüşme yapıldığı, ancak detayların konuşulmadığı, Leicester’daki duruma göre yeniden bir görüşme olabileceği belirtiliyor.

Yeni liste hazırladı

Galatasaray’da bir an önce çözüme kavuşturulması planlanan konulardan biri de sol bek transferi. Son olarak Hatay’dan satın alma opsiyonuyla kiralanan Sam Adekugbe de beklentilerin altında kaldı. Genç oyunculardan Kazımcan’ın performansını bir türlü yükseltememesi, Emre Taşdemir’in de istikrarsız görüntüsü, bu bölgeye bir transferi daha zorunlu kılıyor. Van Aanholt’la da yolları ayıran Sarı-Kırmızılılar’da, Okan Buruk’un yeni bir sol bek listesi hazırladığı belirlendi.

1 yılı daha kaldı

Listedeki sol bek adayları arasındaki 1 numaranın ise Alex Telles olduğu öğrenildi. Avrupa’ya Galatasaray’a transfer olarak adım atan, sonrasında Inter, Porto ve ManchesterUnited gibi devlerin formalarını giyen 30 yaşındaki futbolcu, sezonu Sevilla’da kiralık olarak geçiriyor. Galatasaray Yönetimi, Brezilyalı sol beki İngiliz deviUnited’dan kiralamayı planlıyor. Ancak Telles’in ManchesterUnited’daki sözleşmesi de gelecek sezon sonunda bitecek. Dolayısıyla tarafların bonservis konusu üzerinde uzlaşması gerekecek.