Galatasaray’da Okan Buruk’un yüzünü güldüren gelişme: Yıldız ismin sözleşmesi uzatılıyor

Geçen sezonu 13. sırada tamamlayan Galatasaray, teknik direktörlük koltuğuna Okan Buruk’u getirdikten sonra önemli yıldızları kadrosuna kattı.

Özellikle Dries Mertens, Mauro Icardi, Lucas Torreira, Sergio Oliveira ve Milot Rashica yeni transferler arasında taraftarları en çok heyecanlandıran isimler oldu.

Süper Lig’de liderlik koltuğunda bulunan Galatasaray, devre arasında da önemli isimleri kadrosuna kattı. Roma’dan Nicolo Zaniolo ve Sassuolo’dan Kaan Ayhan kadroya katılan oyuncular oldu.

NELSSON’A İNGİLİZ TALİP

Sevilla defterini kapatan Nelsson’a sürpriz bir talip daha çıktı. Premier Lig temsilcisi Crystal Palace bu transferde çok ısrarcı. Hatta İngiliz ekibinin, 24 yaşındaki savunmacı ile anlaştığı, oyuncunun da Galatasaray’dan bir kez daha izin talebinde bulunduğu iddia edildi.

Galatasaray cephesinin Victor Nelsson için belirlediği bonservis ücreti 25 milyon Euro. Crystal Palace’ın bu bedeli ödemeye karar verdiği de gelen haberler arasında.

ICARDI KALMAK İSTİYOR

Geçtiğimiz günlerde TNT Sports Argentina’ya konuşan Mauro Icardi, Galatasaray’da mutlu olduğunu ve İstanbul’da kalmak istediğini söyledi. Yıldız oyuncu, “Burada kalmak için sabırsızlanıyorum. Paris Saint-Germain’e geri dönmek istemiyorum.

Burada dünyanın en iyi oyuncusu benmişim gibi hissediyorum. Burada bana çok ilgi var” ifadelerini kullanmıştı. Sarı – kırmızılı yöneticilerin kısa süre içerisinden Paris Saint-Germain ile pazarlık masasına oturması bekleniyor.

SÖZLEŞMESİ UZUYOR

Sezon başında takıma katılan Dries Mertens gösterdiği performansla takımın vazgeçilmez isimlerinden biri olurken taraftarların da en sevdiği oyunculardan biri oldu.

35 yaşındaki oyuncu bu sezon tüm kulvarlarda sahaya çıktığı 24 karşılaşmada altı kez gol sevinci yaşarken üç kez de asist yapmayı başardı.

Sezon başında bir yıllık sözleşme imzalayan Belçikalı yıldızın kontratında 25 maça çıkması halinde bir yıl daha uzatma opsiyonu bulunuyordu. Şimdiye kadar 24 maça çıkan Mertens’in sözleşmesi forma giyeceği ilk maçlar birlikte bir yıl daha uzayacak.