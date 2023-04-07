Galatasaray’da olağanüstü toplantı! İsyan bayrağı çekildi

Ziraat Türkiye Kupası’na çeyrek final mücadelesinde Başakşehir’e 3-2 mağlup olarak veda eden Galatasaray’da karşılaşmanın hakemi Kadir Sağlam ve ekibine yönelik tepkiler artarak devam ederken son haftalarda yaşananlardan kaynaklı Merkez Hakem Kurulu Başkanı Lale Orta da eleştiri oklarının hedefinde yer alıyor. Galatasaray’da yönetim, son dönemdeki hakem kararlarına yönelik tepkisini kuvvetli şekilde gösterirken takımın da bundan olumsuz şekilde etkilenmemesi amaçlanıyor.

HAFTAYI BAY GEÇİYORLAR

Çifte şampiyonluk hedefiyle devam eden sezonda Ziraat Türkiye Kupası’na çeyrek finalde veda etmenin şokunu yaşayan Galatasaray, Süper Lig’de ise haftayı BAY geçiyor. Cim Bom bir sonraki hafta kendi sahasında oynayacağı Kayserispor mücadelesiyle lige dönüş yapacak.

TAKIMA İZİN VERDİLER

Aslan’ın hocası Okan Buruk, ligdeki BAY haftası nedeniyle takımına ekstra izin verdi. Takım Florya’da toplandıktan sonra bir hazırlık maçı oynanması planlanıyor.

UEFA’DAN TEMİZ KAĞIDI

Sarı-Kırmızılı yönetimin bu hafta itibarıyla takımın tüm alacaklarını ödediği öğrenildi.

400 milyon TL’ye yaklaşan ödemeler için Dursun Özbek ile Erden Timur’un kasa kolaylığı sağladığı belirtiliyor. Bu ödemeyle birlikte UEFA’dan “Borcumuz yoktur” onayı alındığı bildirildi.

KAAN AYHAN SINIFTA KALDI

Galatasaray adına kupada hayal kırıklığı yaratan isimlerden biri de Kaan Ayhan oldu. Tecrübeli savunmacı, Konya deplasmanından sonra Başakşehir karşısında da vasatı aşamadı.

Milli futbolcu, golünü atmasına rağmen defansta yaptığı hatalarla Nelsson’u mumla arattı.

ZANIOLO İÇİN BÜYÜK FIRSAT

İlk kez kupadaki Başakşehir maçında ilk 11’de forma şansı bulan Zaniolo, 66 dakika sahada kaldı.

Icardi’nin golünde asist yapan İtalyan futbolcu, BAY haftasında fiziksel açığını kapatarak 90 dakika oynayacak seviyeye gelmeyi hedefliyor.

TORREIRA: RUHUMUZ SAHADA OLACAK!

Aslan’ın Uruguaylı ön liberosu Lucas Torreira da Başakşehir yenilgisinin ardından üzüntüsünü ifade etti ve taraftara önemli mesajlar gönderdi.

Kupadan elendikleri için çok öfkeli olduğunu kaydeden yıldız futbolcu, “Büyük Galatasaray taraftarından özür diliyoruz. Yaşanan tüm bu olumsuzlukların ardından, ligde kalan her maçımızda sahaya ruhumuzu koyacağımıza dair hepinize söz veriyoruz. Artık tek hedefimiz lig şampiyonluğu ve bunu kazanmak için çok hırslıyız” açıklamasını yaptı.

OLIVEIRA: HERKESE KARŞI BİRLEŞTİK

Galatasaray’ın Portekizli orta saha oyuncusu Sergio Oliveira da hakem kararlarına tepkisini ve kupadaki yenilginin üzüntüsünü sosyal medya paylaşımlarıyla dile getirdi.

Tecrübeli futbolcu, “İstediğimiz sonucu alamadığımız için çok üzgünüz. Bu sonucun sizi ne kadar üzdüğünün farkındayız ve hayal kırıklığınızı paylaşıyoruz. Sıkı çalışmaya ve mücadeleye devam edeceğiz. Biz kendi yolumuzu takip ediyoruz. Her şeye ve herkese karşı her zamankinden daha fazla birleşmiş durumdayız” ifadelerini kullandı.

ICARDI: YILIN SOYGUNU!

Hakem kararlarına en sert tepkilerden birini Icardi gösterdi. Arjantinli yıldız, 10 milyon takipçili hesabında paylaştığı tartışmalı pozisyonların altına, “Bir utanç, bir skandal… Yılın soygunu!” diye yazdı.

Galatasaray’ın Başakşehir’e mağlup olduğu maçın ardından paylaştığı hakem kararlarına dair pozisyonlara, Mauro Icardi de kendi sosyal medya hesaplarında yer verdi. 10 milyon takipçili hesabında yer verdiği paylaşımın altına, “Bir utanç… bir skandal… Yılın soygunu!” diye yazan Arjantinli yıldız, tepkisini sert şekilde dile getirdi. Tecrübeli futbolcu, ligde şampiyonluk yaşamak için ellerinden gelenin fazlasını yapacakları mesajını da Galatasaray taraftarına iletti.

Daha önce Fenerbahçe’den Osayi’nin hakemlerle ilgili paylaşımına PFDK’dan 3 maç ceza gelmişti. Icardi’nin de bu paylaşımı nedeniyle sevk edileceği ve ceza alabileceği belirtiliyor.

Wanda Nara da paylaştı

Aynı zamanda Icardi’nin menajerliğini yapan ve dünya futbol piyasasında ciddi bir tanınırlığı olan eşi hesabından, Galatasaray’ın hakem paylaşımını yorumsuz olarak yayınladı.

Hasreti bitirdi ama…

Galatasaray cephesinde Icardi konusundaki en sevindirici gelişme ise yıldız futbolcunun geri dönüşü oldu. Deprem felaketinden önceki son maç olan Trabzonspor’a karşı 1 gol 1 asistle oynadıktan sonra 2 ay suskun kalan Icardi, Başakşehir’e karşı da 1 gol 1 asist üretse de, mağlubiyete engel olamadı.

BURUK’UN EŞİ DE ORTA’YA TEPKİLİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un eşi Nihan Buruk da hakem kararlarına sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Buruk’un hedefinde de MHK Başkanı Lale Orta vardı.

Nihan Buruk, Instagram hikayesindeki paylaşımında, “2022-2023 Süper Lig Lale Orta Sezonu” görseline yer verdi.

SARI-KIRMIZI İSYAN

Kupadaki Başakşehir yenilgisine damga vuran hakem kararları, Galatasaray camiasını ayağa kaldırdı. Dursun Özbek, Erden Timur ve Okan Buruk, maçtan sonra statta olağanüstü toplanırken, “Sessiz kalmama ve daha fazla kenetlenme” kararı alındı. Hedefte maçın hakemi Kadir Sağlam, VAR hakemi Özgür Yankaya ve MHK Başkanı Lale Orta var. Galatasaray; aleyhine olduğu düşünülen pozisyonları, “Kasıt VAR… Art niyet VAR… Operasyon VAR!” diye paylaşarak Orta’yı istifaya çağırdı.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında kendi sahasında Başakşehir’e 3-2 yenilerek turnuvaya veda eden Galatasaray’da hakem kararlarına tepki çığ gibi büyüyor. Sarı-Kırmızılılar, kulübün sosyal medya hesaplarından hatalı olarak gördükleri kararları tek tek paylaşırken, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Lale Orta’yı istifaya davet etti. Başakşehir’in 2. golünden önce Kaan Ayhan’ın tehlikeli hareket beklediği pozisyonu, “Kasıt VAR”, ceza sahası içinde Icardi’nin indirdiği ve Ömer Ali’nin eline çarpan topu, “Art niyet VAR”, yine Icardi’nin Lima ile girdiği hava mücadelesinde elle müdahale beklediği pozisyonu, “Operasyon VAR” başlıklarıyla ayrı ayrı paylaşan Galatasaray’ın hedefinde, Lale Orta’nın yanı sıra maçın hakemi Kadir Sağlam ve VAR hakemi Özgür Yankaya vardı.

‘Böyle rezalet olmaz’

Sarı-Kırmızılılar’da en büyük şaşkınlığı yaşayanlar ise yabancı futbolcular oldu. Soyunma odasında konuşulan tek konunun hakem kararları olduğu, yabancıların kendi aralarında, “Böyle rezalet olmaz” dedikleri ve hakemlerin kendilerine karşı genel olarak bir tavır takındıklarını ifade ettikleri öğrenildi. Yerli futbolcuların da teknik ekiple benzer konuları konuştukları belirtiliyor.

‘Sessiz kalmayacağız’

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur ve Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da, maçın ardından statta olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdi. Üçlünün gündeminde Galatasaray’a karşı yapılan hakem hataları ve bundan sonrası için çizilecek yol haritası vardı. Sarı- Kırmızılılar, kulübe yapıldığı düşünülen operasyona karşı “Sessiz kalmama”, “Daha fazla tepki gösterme” gibi çeşitli kararlar aldı. Ayrıca camia olarak, taraftar, yönetim, teknik heyet ve futbolcuların daha fazla kenetlenmesi, birbirlerine daha çok destek vermesi konusunda mutabakat sağlandığı öğrenildi.

OKAN BURUK NE DEMİŞTİ?

“İki sayılmayan gol, penaltı pozisyonları… Bunlarla ilgili konuşamıyoruz, disipline sevk ediliyoruz. Demokratik ortamda değiliz, özgürce konuşamıyoruz. Herhalde yakında maçla ilgili konuşmaktan da korkacağız. Lale Orta ve Hugh Dallas kafamıza takılan maçlarla ilgili konuştu. Hakem hatalarıyla ilgili haklı olduğumuz ortaya çıktı. Bu maçta da benzer pozisyonlar vardı. Bunlarla ilgili de değerlendirmeler olacaktır. Genel olarak oyuncuların kafasında bu hakem hataları var. Korkuları var.”

DENİZ ÇOBAN NE YAZMIŞTI?

■ 30. dakikada Başakşehir’in 2. golü öncesi Serdar Gürler topu kazanırken, Kaan’ın kafayla oynama seviyesindeki topa ayağıyla müdahale ediyor. Bence burada tehlikeli hareket kararı verilmesi gerekirdi. Dolayısıyla gol iptal edilmeliydi.

■ 55. dakikada Galatasaray hücumunda Icardi ile topa yükselen Lima topu koluyla oynuyor. Hakem Galatasaray lehine penaltı verse çok daha doğru olurdu kanaatindeyim.