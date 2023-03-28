Galatasaray’da Rashica planı! İcardi detayı ortaya çıktı

TERCİHİNİ YAPACAK

Futbolcunun da tercihini Galatasaray’dan yana kullanması nedeniyle iki kulübün el sıkışması bekleniyor. İngiliz ekibi ile olan sözleşmesi Haziran 2025’te sona erecek olan 26 yaşındaki futbolcu bu sezon sarı kırmızılı forma ile ligde 17, Ziraat Türkiye Kupası’nda 3 olmak üzere 20 maça çıkarken 4 gol, 4 asistlik katkı sağlamayı başardı.