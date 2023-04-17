Galatasaray’da Sacha Boey kararı! Yerine gelecek yıldız belli oldu

Galatasaray’da sezon başında az daha takımdan gönderilecek olan Sacha Boey, sene boyunca gösterdiği performansla Avrupa’nın sayılı sol bekleri arasına girdi.

Yıldız oyuncunun performansı Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekerken, sezon sonu yüksek bir bonservis bedeliyle satılması bekleniyor. Galatasaray yönetimi de Boey gibi önemli bir oyuncusunu kaybetmesi halinde, yerine gelecek alternatifi şimdiden belirtildi.

Yunus için flaş iddia

Bu sezon 23 maçta 1 gol ve 4 asistlik performans sergileyen Yunus Akgün için flaş bir iddia ortaya atıldı. Eyüpspor’da teknik direktörlük koltuğuna getirilen Galatasaray’ın efsane isimlerinden Arda Turan’ın, 22 yaşındaki oyuncuyu istediği öne sürüldü. Eğer Eflatun-Sarılı ekip, Süper Lig’e yükselirse bu transferin gerçekleşme ihtimalinin olduğu da edinilen bilgiler arasında yer aldı.

Zaniolo rekor kırdı

Son oynanan Kayserispor maçında da rakip fileleri havalandıran Nicolo Zaniolo, Sarı-Kırmızılı kulüp adına önemli bir rekora imza attı. Daha önce Galatasaray’da Mostafa Mohamed, ilk 3 iç saha maçında gol atma başarısı gösterip, tarihe geçmişti. İtalyan futbolcu, Mısırlı yıldızdan sonra bunu başaran ilk oyuncu oldu. Bu arada 4 maçta 3 gol atan Zaniolo, bunu sadece 128 dakikada başardı.

Alternatif arayışı sürüyor

Galatasaray’da bu sezon sağ bekte gösterdiği performans ile lige damgasını vuran ve bu bölgedeki rakiplerine açık ara fark atan Sacha Boey’in her geçen gün talipleri artıyor.

Fransız savunmacı için İngiltere ve ülkesi Fransa’dan birkaç takımın devrede olduğu öğrenilirken, iki takım da 22 yaşındaki yıldız için devreye girdi. Hollanda’dan Ajax ile İspanya’dan Celta Vigo’nun da Boey’i takibe aldığı öğrenildi. Hâl böyle olunca Sarı-Kırmızılılar da Boey’in satılma ihtimaline karşılık olarak alternatif arayışlarına devam ediyor.

Boey’in yerine bonservissiz alternatif: FALEYE SACKO

Fransız basınından Foot Mercato’ya göre Aslan, yıldız oyuncunun alternatifini buldu. Kiralık olarak Montpellier’de forma giyen, bonservisi ise Portekiz’den Guimaraes’te bulunan Faleye Sacko ile Cim Bom’un ilgilendiği öne sürüldü.

SICAK BAKIYOR

Eğer Boey satılırsa 27 yaşındaki oyuncuya teklif götürülme ihtimali bulunuyor. Öte yandan Malili oyuncunun da Galatasaray’a sıcak baktığı bildirildi.