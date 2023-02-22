Galatasaray’da Sam Adekugbe ‘Aslan’ gibi!

Teknik direktör Okan Buruk’un talimatı ile transfer çalışmaları devam ediyor. Galatasaray, savunma hattına uzun zamandır ismi Türk kulüpleriyle anılan Kaan Ayhan’ı İtalyan ekibi Sassuolo’dan kadrosuna katarak devre arası transferlerine başladı. Galatasaray’ın ikinci transferi ise Nicolo Zaniolo oldu. İtalyan yıldız kadroya Roma’dan katıldı. Sarı-Kırmızılılar’ın bu transfer için Roma’ya 5 eşit taksitte 15 milyon Euro ödeyeceği açıklandı. Ayrıca Cim Bom, İtalyan ekibine gelecek satıştan yüzde 20’lik bir pay verdi.

1 milyon Euro’luk opsiyon

Süper Lig kulüpleri, ligden çekilen Hatayspor ve Gaziantep FK’nın mali yükünü omuzlama kararı almıştı. 17 takımın ayrıca bu iki kulüpte forma giyen ve futbola devam etmek isteyen oyunculara sezon sonuna kadar kucak açıyordu. Aslan’da üçüncü transferini Hatay’dan yaptı. Kanadalı sol bek Sam Adekugbe’yi kiralayan Sarı-Kırmızılılar, tecrübeli oyuncunun sözleşmesine 1 milyon Euro’luk satın alma opsiyonu da koydurmuştu.

‘Beraberken daha güçlüyüz’

Transfer duyurusunda önemli açıklamalar yapan 28 yaşındaki sol bek, “Herkese merhaba. Burada olduğum için çok mutluyum. Hatayspor’a ve Galatasaray’a bana bu fırsatı verdikleri için minnettarım. Fakat tabii ki geçtiğimiz haftadan bu yana yaşananların farkındayız. Birçok insanın hayatı bu felaketten etkilendi. Tanıdığım, hepimizin tanıdığı birçok insan. Ve böyle zamanlarda insanların desteğimize ihtiyacı olduğunun farkında olmak çok önemli. Ülkenin nasıl bir araya geldiğini görmek harika bir şey. Farklı takımlardan oyuncular destek için bir araya gelmeye devam ediyor. Bence bu, ülkedeki dayanışmayı gösteriyor. İnsanların her açıdan desteğimize ihtiyaç duyduğunu anlamamız çok önemli. Parayla yardım edebiliriz. Bağış yaparak yardım edebiliriz. Her şekilde yardım edebiliriz. Önemli olan yardım edip kenetlenmemiz. Çünkü biliyoruz ki biz beraberken daha güçlüyüz” demişti.

Adekugbe sözlerini şöyle sürdürmüştü:

“Bu noktada takımlar veya mücadeleler değil birlikte olmak önemli. Bence Galatasaray’a transfer fırsatını bana sağlamaları Hatayspor’un da insanların hala mutlu olabileceğine dair inancını gösteriyor. Daha önce de söylediğim gibi tanıdığımız veya tanımadığımız birçok insanın hayatı etkilendi fakat günün sonunda hepimiz insanız ve birbirimize ihtiyacımız var. Dolayısıyla Hatayspor’a tekrardan teşekkür ediyorum. Galatasaray’a teşekkür ediyorum. Ama lütfen elinizden geldiği kadar yardım etmeye devam edin. Benim için hedef, Galatasaray’da şampiyonluk kazanmak ve Hatay’a destek olmak. Teşekkür ederim ve burada olduğum için çok mutluyum.”

Taktik çalışıldı

Transfer çalışmalarına devam eden Aslan bir yandan da saha içi provalarını da sürdürüyor. Galatasaray hazırlıklarını Belek’teki antrenmanlarla yapıyor. Dünkü idman dinamik ısınmayla başladı, üç grup halinde 5’e 2 pas oyunuyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanın ana bölümünde taktik çalışma gerçekleşti.

Teknik heyetin yüzü güldü

İdmanın sürpriz ismi Sam Adekugbe oldu. Hatayspor’dan transfer edilen 28 yaşındaki futbolcunun,fizik ve kondisyon açısından çok iyi durumda olması ve arkadaşlarıyla kısa sürede kaynaşması, teknik heyetin yüzünü güldürdü.