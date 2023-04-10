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9 Nisan 2023
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Galatasaray’da savunma dersi! Okan Buruk’tan mesaj…

Alaturka Online
Alaturka Online

Sezona bomba gibi bir giriş yapan Portekizli orta saha oyuncusu, son dönemlerde düşüşe geçti. 30 yaşındaki oyuncu, bu doğrultuda takımla birlikte yaptığı idmanların yanında ekstra çalışmalar da yapacak.

26 maçta 2 gol, 4 asist

Deneyimli futbolcu da kendisinden beklenen performansı ortaya koyabilmek için çok çalışacağını söyledi. Sergio Oliveira, 26 maçta 2 gol ve 4 asist ile oynadı.

‘Açığı kapatacaklar’

Son oynanan Konyaspor, Adana Demirspor ve Başakşehir maçlarında kalesinde 6 gol gören Galatasaray, bundan önceki 10 resmi maçta 6 gol yemişti. Özellikle Victor Nelsson’un olmadığı süreçte savunma alarm verirken, teknik direktör Okan Buruk da düğmeye bastı. Genç çalıştırıcı, “Hücum anlamında eksiklerimizi giderdik. Sezonun başında bitiricilik konusunda problem yaşamıştık. Şimdi ise savunmada birtakım zaaflarımız var. Bunları çözmek için çalışacağız. Yapmamız gereken ilk şey, savunmayı en ileriden başlatmak. Orta alanda önemli eksiklerimiz olabiliyor. Bu konuda kanatlarda görev yapan, merkeze gelerek bu bölgedeki açığı kapatacak” dedi.

Kazımcan ile özel görüşme

Yoğun bir şekilde savunma planlarına çalışan Buruk, diğer yandan da bu bölgedeki dörtlüyü bozmamaya çalışıyor. Sağ bekte Sacha Boey, stoper tandeminde ise Abdülkerim Bardakçı ile Victor Nelsson olacak. Fakat yabancı sınırı nedeniyle sol bekte Kazımcan Karataş’ın oynaması bekleniyor. Bu yüzden Okan Buruk, Kazımcan ile yaptığı görüşmede genç futbolcuya güvendiğini ve kendisinden beklentisinin yüksek olduğunu söyledi.

Metin Karabaş

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