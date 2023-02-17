Galatasaray’da Seferovic’in yerine sürpriz isim!

Sarı-kırmızılıların İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City’nin formasını terleten Patson Daka ile yakından ilgilendiği öğrenildi. İşte detaylar…

Haris Seferovic’in ayrılmasından sonra ön tarafa takviye arayan Galatasaray’dan yeni bir hamle geldi.

Sarı-kırmızılılar son 5 haftada sadece 4 dakika forma giyen Patson Daka için Leicester City ile bir görüşme gerçekleştirdiği ve Zambiyalı golcünün durumunu sorduğu öğrenildi.

İki sezon önce 30 milyon euro’ya Salzburg’tan alınan Daka için Leicester City’nin vereceği cevaba göre Galatasaray’ın teklifte bulunacağı belirtiliyor.

Süper Ligde lider konumda bulunan Galatasaray bu üstünlüğünü sezon sonuna kadar sürdürmek istiyor.Sarı kırmızılılar bu anlamda transferde titiz davranıyor.

Haris Seferovic’in ayrılmasından sonra ise takımda gündeme sürpriz isimler geliyor.Galatasaray son olarak aradığı futbolcuyu İngiltere’de buldu. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City formasını terleten Patson Daka için temaslar başladı.

Futbolcu ile ilgili yaşanan gelişmeler de taraftarın ilgisini çekti. Bu nedenle oyuncuyla ilgili araştırmalar sıklık kazandı.

İŞTE FUTBOLCUNUN KARİYERİ

Patson Daka futbola ülkesinin Nchanga takımında başladı.Ardından ülkesinin bir başka ekibi Buffaloes’in yolunu tuttu.

Santrafor futbolcu ülkesinin çeşitli takımlarını terletmesinin ardından ilk olarak Avrupa’ya Avusturya’nın FC Liefering takımına transfer olarak adım attı.

Oyuncu sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti ve 2017’de Avusturya’nın önde gelen kulüplerinden RB Salzburg’un yolunu tuttu.

Burada sergilediği performansla kariyer çıkışını yakaladı ve 1 Temmuz 2021 tarihinde İngiliz ekibi Leicester ile anlaştı.Zambiyalı golcü ile son olarak ise Galatasaray ciddi bir şekilde ilgileniyor.