Galatasaray’da Sergio Oliveira’dan taraftara övgü

Galatasaray taraftarından takıma müthiş destek… En son iç sahada Trabzonspor’u mağlup eden Sarı-Kırmızılılar 1 ay sonra seyircisiyle buluşurken, Kasımpaşa karşısında alınan galibiyet Nef Stadı’nda büyük sevinç yarattı. Biletleri daha öncelikli satıştayken tüketen Galatasaray taraftarı, tribünleri tamamen doldurdu. Kritik anlarda oyuncuları ateşleyen tribünlerin desteği, takımın maestrosu Sergio Oliveira’yı çok etkiledi.

Cim Bom taraftarının önünde çıktığı son 8 lig maçını da kazandı.

11 KİLOMETREYİ AŞTI

Galibiyetin ardından yaptığı paylaşımda, “Gerçekten futboldan daha fazlası. Ne atmosfer, ne gece ama… Hep birlikte 3 puan dapa aldık ve hâlâ açız” ifadelerine yer veren Portekizli futbolcu, 11.22 km ile Kasımpaşa karşısında Galatasaray’ın en fazla mesafe kat eden oyuncusu oldu.