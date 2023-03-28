Galatasaray’da sıcak gelişmeler! Zaniolo için flaş iddia ve gündeme gelen sürpriz isim…

Cim Bom’da sakatlığını tamamen atlatan Dries Mertens, teknik direktör Okan Buruk ile yaptığı görüşmede Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Adana Demirspor ile oynanacak maçta forma giymek istediğini iletti. Tecrübeli hocanın Belçikalı yıldızı maçın gidişatına göre ikinci yarıda oyuna alabileceği öğrenildi. Konyaspor karşısında alınan şok mağlubiyet sonrasında yarışa tekrar zaferle dönmek isteyen Galatasaray’da teknik ekip, Demirspor karşısında en iyi 11’ini sahaya sürüp şovuna devam etmek istiyor.

Morutan’a yeni talip

Galatasaray’ın Pisa’ya kiraladığı Olimpiu Morutan’a Serie A ekibi Salernitana da talip oldu. Bir dönem Galatasaray’ın kalesini koruyan Morgan de Sanctis, sportif direktör olarak görev yaptığı Salernitana’ya yeni sezonda yapacağı transferleri belirledi. İtalyan basınında çıkan haberlere göre; listenin başında Serie B ekibi Pisa’da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Olimpiu Morutan var. Olimpiu Morutan’ın satın alma opsiyonu 5.5 milyon Euro olarak belirlenmişti.

Dembele temasları hızlandı

Galatasaray, zirve yarışını sürdürürkenbir yandan da gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başlamış durumda. Bu doğrultuda temaslarını sürdüren ekip, listedeki isimlerle görüşmeye devam ediyor. İsmi gündeme gelen son isim ise Fransa Ligue 1’den golcü oyuncu Moussa Dembele oldu. SkySport, Lyon ile sözleşmesi bitecek olan yıldız futbolcunun yeni mukavele yapmayacağını duyurdu. Galatasaray’ın bu gelişme sonrasında yıldız hücumcu için çalışmalarını hızlandırdığı kaydedildi.

Moses’in maliyetine bakılıyor

Süper Lig’de lider konumda bulunan Galatasaray’da önümüzdeki sezonun kadrosunu kurma konusunda girişimler de devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar’da son olarak gündeme, bir dönem Fenerbahçe formasını giyen Victor Moses’in geldiği öğrenildi. Sarı-Kırmızılı takımın Rusya Ligi takımlarından Spartak Moskova forması giyen 32 yaşındaki Nijeryalı sağ kanat oyuncusu Victor Moses’i renklerine bağlamak istediği iddia edildi. Aslan’ın temaslarda bulunduğu ve maliyet araştırması yaptığı kaydedildi.

15 milyon Euro ödenecekti

Sarı-Kırmızılı takımın devre arasındaki flaş hamlesi ortalığı ayağa kaldırmıştı. 23 yaşındaki yıldız Nicolo Zaniolo, Galatasaray forması giyerken herkes bu transferin nasıl gerçekleştiğini merak etmişti. Aslan’ın yaptığı açıklamaya göre Zaniolo için Roma’ya 5 eşit taksit halinde 15 milyon Euro ödenecekti. Ancak İtalya’dan gelen flaş iddia ortalığı karıştırdı. İtalyanlar’ın ünlü transfer habercisi Gianluca Di Marzio, önceki gün transferin detaylarını kendi istihbaratıyla paylaştı.

13.5 milyon Euro daha…

Buna göre durum bilinenden çok daha farklı. Di Marzio, Sarı-Kırmızılılar’ın Roma ile Zaniolo için 16.5 milyon Euro bonservis bedelinde anlaştığını iddia ediyor. Aradaki 1.5 milyonluk farktan öte farklı maddelerin de olduğunu ifade eden İtalyan gazeteci, Galatasaray’ın sonraki satışından 13.5 milyon Euro daha Roma’ya ödemek zorunda olduğunu öne sürdü.

Resmi açıklama yok

Ayrıca Galatasaray’ın genç yıldızları Yusuf Demir ve Efe Akman için de Roma’nın talebi halinde önceliğin İtalyan temsilcisine verildiği de Di Marzio’nun paylaştığı maddelerden biri. Sosyal medyayı karıştıran iddiayla ilgili Galatasaray Yönetimi’nden resmi bir açıklama gelmedi.