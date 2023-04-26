Galatasaray’da sıcak saatler! Okan Buruk memnun, sürpriz transfer teklifi ve kriz sonrası keyif…

Herkesin galibiyet beklediği Karagümrük maçında Icardi’nin kaçırdığı penaltı, kaybedilen 2 puan; ardından Okan Buruk’un Gomis’le ilgili yaptığı flaş çıkış ve sözleşme fesih hazırlıkları… Galatasaray’da Beşiktaş derbisi öncesi moraller dibe vurmak üzereydi. Ne olduysa 1gün içerisinde oldu. Kaptan Muslera öncülüğünde oyuncular Okan Buruk’a giderek Gomis’i affettirdi; Florya’da hava yumuşamaya başladı. Fenerbahçe de evinde uzatmalarda yediği golle İstanbulspor’a takılınca, Aslan’da keyifler tekrar yerine geldi. İşte Galatasaray’da yaşanan son dakika gelişmeleri…

TORREIRA’DAN İDDİALI SÖZLER

Karagümrük maçında kaybedilen 2 puan sonrası Galatasaray taraftarına bir mesaj gönderen Aslan’ın Uruguaylı orta sahası Lucas Torreira, “Bu güzel ülkeye tek bir amaç için geldim; bu harika renklere aşık olmak. Hiçbir şey ve hiç kimse yolumuza çıkamaz. Gerekirse bu insanlar için ölürüm. Sonuna kadar kardeş gibi mücadele edelim. Bugün, yarın ve her zaman Galatasaray” ifadelerine yer verdi.

PFDK’DAN PARA CEZASI GELDİ

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’ndan (PFDK) Galatasaray’a para cezası geldi. Sarı-Kırmızılı ekibin 18 Nisan’da Alanyaspor ile oynadığı deplasman maçında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratın, bu sezon 6. defa tekrarlanmasından dolayı, kulübe160 bin TL para cezası kesildiği açıklandı.

BERKAN DERBİYE YEDEK BAŞLAYACAK

Orta sahadaki Torreira-Oliveira flörtü, Berkan Kutlu’nun kulübeye hapsolmasına yol açtı. Galatasaray’a büyük umutlarla, 4 milyon Euro bonservis bedeli ödenerek transfer edilen genç futbolcu, son iki karşılaşmada kulübeden çıkamadı. Bir önceki Kayseri maçında da sadece 17 dakika şans bulabilen Berkan, Beşiktaş derbisine de yedek olarak başlayacak.

KEREM AKTÜRKOĞLU’NUN İNANCI TAM

Galatasaray’ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu, Karagümrük maçında 3-1’den gelip skoru 3-3’e getirmelerinin şampiyonluk yolunda çok önemli olduğunu dile getirdi. “Kazanabilseydik çok daha güzel olacaktı” diyen Milli futbolcu, “Taraftarımıza teşekkür ederiz, bizi sonuna kadar desteklediler. Tabii ki üzüldük ama önemli olan bu maçlardan yenilgiyle ayrılmamak. Böyle şeyler olabiliyor. Yolumuz uzun. Daha önümüzde önemli maçlar var. Her şey yine bizim elimizde. İnşallah önümüzdeki maçlarda böyle kazalar olmayacak. Taraftarımızla birlikte şampiyonluk ipini göğüsleyeceğiz” açıklamasını yaptı.

GÖZÜ BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE

Sezonun son haftaları yaklaştıkça form grafiğini yükselten Kerem’in, son 3 lig sınavında 2 golü ve 4 asisti bulunuyor. Gözünü pazar günkü dev mücadeleye çeviren 24 yaşındaki kanat oyuncusu, Fenerbahçe derbisinde attığı golden sonra bu sezon Beşiktaş’a karşı da boş geçmemenin hesaplarını yapıyor.

ICARDI GALATASARAY’DA ÇOK MUTLU

Galatasaray’ın yıldız santrforu Mauro Icardi, geleceğiyle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Fransa’nın saygın gazetesi L’Equipe’e konuşan 30 yaşındaki futbolcu, transferi için kulübü PSG ile Galatasaray’ın anlaşmasını beklediğini söyledi. “Galatasaray’da çok mutluyum” diyen Arjantinli süperstar, “Transferde ilk tercihim Galatasaray olacak. Tabii ki transferimin gerçekleşmesi için son kararı iki kulüp kendi arasında görüşerek verecek” açıklamasını yaptı. Bonservisi PSG’de bulunan Icardi, geçtiğimiz günlerde de “Paris’te dünyanın en iyileriyle birlikteydim ama burada görmediğim kadar ilgi görüyorum. Sanki dünyanın en iyi oyuncusu benmişim gibi hissediyorum” ifadelerini kullanmıştı.

ANLAŞMA HENÜZ YAKIN DEĞİL

L’Equipe’teki haberin devamında Mauro Icardi’nin Galatasaray’da çok mutlu olduğu tekrar vurgulanırken, Sarı-Kırmızılı kulüple uzun süreli bir kontrat yapmak istediği yazıldı. Ayrıca PSG BaşkanıNasser El-Khelaifi’nin Türkiye’deki yayıncı kuruluşun sahibi olmasının, Galatasaray’ın transfer görüşmelerinde işine yaradığı da haberin detayları arasında yer aldı. Gazete, PSG’nin Icardi’yi kadroda tutmak istemediğini, ancak Galatasaray’la anlaşmanın henüz pek yakın olmadığını ve görüşmelerin sürdüğünü de ekledi.

YUSUF DEMİR’E YENİ FORMÜL

Tam 6 milyon Euro’luk bir bonservis yatırımıyla transfer edilen Yusuf Demir, 17. haftada oynanan Ankaragücü maçında aldığı 7 dakikalık sürenin ardından bir daha ligdeforma bulamadı. Sarı Kırmızılılar, 19 yaşındaki kanat oyuncusunun toparlanması için yeni bir formül arayışında. Okan Buruk’un vereceği rapora göre, Yusuf’un Süper Lig’de bir takıma kontratına süre garantisi eklenmesi koşuluyla kiralık gönderilebileceği belirtiliyor.

MORUTAN’A SÜRPRİZ TALİP! TEKLİF YAPACAKLAR

Galatasaray’ın Serie B takımlarından Pisa’ya kiralık verdiği Olimpiu Morutan, Çizme’de gösterdiği performansla dikkat çekmeyi başardı. 24 maçta 6 gol 7 asistle oynayan genç yeteneği, Pisa Kulübü kadrosunda tutmak istiyor. 5 milyon 750 bin Euro’luk opsiyonun yerine, 3.5 milyon Euro’luk teklif yapmaya hazırlanan Pisa’ya, bir de Serie A’dan rakip çıktı. Salernitana’nın da Morutan’ın menajeriyle temasa geçtiği ve Galatasaray’a resmi transfer teklifi yapacağı öğrenildi. Sarı-Kırmızılılar da bu transfere sıcak bakıyor.

ÖNCE GOMIS SONRA FENERBAHÇE!

Süper Lig’de emin adımlarla şampiyonluğa ilerlerken, üstelik 3 maçlık yeni bir galibiyet serisi de yakalamışken, Galatasaray camiasında herkes Nef Stadyumu’nda oynanacak Karagümrük sınavında 3 puana garanti gözüyle bakıyordu. Aslan maça da iyi başladı, öne geçti. Ancak Karagümrük’ün üst üste bulduğu 3 gol; Muslera’nın kritik hataları, Icardi’nin ‘Panenka’ denemesi yüzünden kaçırdığı penaltı, oyuncuların birçoğuna sirayet eden form düşüklüğü, her ne kadar skor 3-3’e gelmiş olsa da keyifleri kaçırdı. Ancak asıl sancılı süreç henüz başlamamıştı. Teknik direktör Okan Buruk’un basın toplantısında Gomis’le ilgili sözleri, krizi başka bir boyuta taşıdı.

FESİH GÜNDEME GELDİ

Başarılı teknik adam, Gomis’in Alanyaspor maçında onun yerine Barış Alper oyuna alındığı için artık oynamak istemediğini ilettiğini açıkladı. Hem de Fransız futbolcu bu kararını, Icardi’nin Karagümrük karşısında oynamayacağının neredeyse kesinleştiği gün olan perşembe akşamı Okan hocaya aktarmıştı. Sonrasında başkan Dursun Özbek’in, “Bu karar kabul edilemez” çıkışıyla, 37 yaşındaki futbolcunun kontrat feshi gündeme geldi ve kriz daha da derinleşti.

MUSLERA ÖNCÜLÜĞÜNDE BİR GRUP

Kanayan yaraya ilk pansumanı yapan ise Kaptan Muslera öncülüğündeki bir grup oyuncu oldu. Sarı-Kırmızılı futbolcular, teknik direktör Okan Buruk’a giderek, Gomis’in üzgün olduğunu ve affedilmesi gerektiğini bildirdi. Futbolculardaki birlik beraberlik havasından çok memnun kalan Buruk, Gomis’in de hatasının farkına varıp özür dilemesiyle beraber af kararını verdi. Böylece Fransız santrfor takıma geri dönerken, Florya’daki gergin hava da yumuşamış oldu.

HİÇ KİMSE BEKLEMİYORDU

Galatasaray cephesini asıl keyiflendiren gelişme ise akşam saatlerinde yaşandı. Cim Bom’un şampiyonluk yarışındaki en yakın takipçisi Fenerbahçe, önde götürdüğü İstanbulspor maçında uzatmalarda yediği golle, tıpkı Galatasaray gibi evinde 3-3 berabere kaldı. Cim Bom’un puan kaybettiği haftada Fener’in fırsatı kaçırması, tam da Beşiktaş deplasmanı öncesi Sarı-Kırmızılılar’ın tekrar rahat nefes almasını sağladı.

OYUNCULARA İZİN VERDİ

Günü izinli geçirerek tamamen üzerlerindeki stresi atan Galatasaraylı futbolcular, bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde toplanıp, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına kaldığı yerden devam edecek. Sarı-Kırmızılılar, Vodafone Park’taki dev mücadeleden de puan ya da puanlar çıkararak, zirvedeki avantajını korumaya ve Fenerbahçe’yi baskı altında tutmaya çalışacak.