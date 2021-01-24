Galatasaray’da Sofiane Feghouli zemin kurbanı!

Süper Lig’in 21. haftasında Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşılaşan Galatasaray’da Sofiane Feghouli sakatlık geçirip oyundan çıktı.

Yeni Malatya Stadı’nın çok kötü zemininde oynanan mücadelede ilk olarak Belhanda sakatlık geçirdi ancak tedavisinin ardından oyuna devam etti.

Dakika 26’yı gösterdiğinde ise Feghouli sakatlandı ve yerini Emre Kılınç’a bıraktı. Cezayirli futbolcu sakatlık sonrasında kötü zemine isyan etti.

şu zeminin haline bak ya abi 1 yabancıdan az komisyon döndürüp şu zemini yapacaksın ama cidden çok kötü ya. — Taner Bilge (@tanerbilge) January 24, 2021

Galatasaraylı yetkililer maç sonu bir saat zemini konuşsa haklarıdır. Diyecek bir şey yok. — Yugoslav Faulü (@yugoslavfaulu) January 24, 2021

senede 30 tane oyuncu alacağınıza şu zeminlere para harcayın ya — Cihat Akbel (@cihatakbel) January 24, 2021

Malatyaspor’un sahası patates tarlası gibi. Zaten kalitesiz bir lig izliyoruz bir de bu denli iğrenç zeminlere maruz kalıyoruz. Bu zemin sorununa artık çare bulunması lazım. Oyuncu sağlığını da tehdit ediyor. Bu kadar da kötü olamaz yahu — Kermit (@KermitBaskan) January 24, 2021