Galatasaray’da Sofiane Feghouli zemin kurbanı!

Yazan:
Alaturka Online
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Süper Lig’in 21. haftasında Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşılaşan Galatasaray’da Sofiane Feghouli sakatlık geçirip oyundan çıktı.

Yeni Malatya Stadı’nın çok kötü zemininde oynanan mücadelede ilk olarak Belhanda sakatlık geçirdi ancak tedavisinin ardından oyuna devam etti.

Dakika 26’yı gösterdiğinde ise Feghouli sakatlandı ve yerini Emre Kılınç’a bıraktı. Cezayirli futbolcu sakatlık sonrasında kötü zemine isyan etti.

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