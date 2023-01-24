Galatasaray’da sol bek transferi netleşiyor!

Takıma iki gün izin veren Cim Bom’un hocası Okan Buruk, 23. şampiyonluk için her maçın birbirinden kritik olduğunu söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, oyuncularına son idmanda, “Bu başarı hepimizin. Salı gününe kadar izinlisiniz. Ondan sonra Giresun maçına odaklanacağız. Rehavete kapılmamalıyız. Bu yüzden oynayacağımız her mücadeleye, maç maç bakacağız. Daha ortada kazanılmış bir şey yok, yolumuz uzun” dedi.

Cumartesiye yetişmesi planlanıyor

Transferde de hızlanan Galatasaray , cumartesi günü oynanacak Giresunspor maçı öncesi yeni sol bekine kavuşmayı planlıyor. Sarı-Kırmızılılar hafta boyunca bu bölgeye transfer için girişimlerde bulunacak. Bir süredir temas halinde olunan Uğur Çiftçi’ye karşı takasta önerilen Emre Taşdemir’in Sivasspor ‘a gitmeyi kabul etmemesi, süreci zora sokarken, Galatasaray Yönetimi işi bitirmek için bonservis teklifini yükseltmeye karar verdi. Ancak bu transferin gerçekleşmeme ihtimaline karşı, Antalyaspor’dan Güray Vural için de temaslar devam ediyor.

Son çare Hasan Ali

Maliyet açısından 34 yaşındaki Güray Vural’ın durumu Galatasaray için daha uygun görünüyor. Teknik patron Okan Buruk’un önceliği ise Uğur Çiftçi’den yana. İki transfer girişiminin de olumsuz sonuçlanması halinde son bir seçenek daha yedekte tutuluyor. Başakşehir’le yolları ayrılan 33 yaşındaki Hasan Ali Kaldırım’ın sol bek alternatifi olarak kadroya dahil edilebileceği ileri sürüldü.

Aanholt Kasımpaşa’ya

Kadrodaki sol beklerden Van Aanholt ise Selçuk İnan’ın çalıştırdığı Kasımpaşa ile görüşüyor. Hollandalı futbolcun maliyeti ilk etapta İstanbul ekibine fazla geldi. Galatasaray Yönetimi ise ekstra herhangi bir ödeme yapmak istemiyor. Dolayısıyla Aanholt’un tercihi bu transferde belirleyici olacak.