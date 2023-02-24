Galatasaray’da son dakika! Mata kararı verildi

Sarı kırmızılılara sezon başında imza atan Juan Mata ile ilgili önemli bir haber geldi. Sezon başında Galatasaray’a 1 yıllığına imza atan Juan Mata’nın durumu netlik kazandı.

Sezon başında Galatasaray’a 1 yıllığına imza atan Juan Mata ile yeni sözleşme yapılmayacağı ortaya çıktı.

OPSİYONU KULLANILMAYACAK

Galatasaray’a sezon başında imza atan Juan Manuel Mata, Dries Mertens’in arkasında kaldı. 34 yaşındaki futbolcu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalanırken, ligin bitiminde yeni sözleşme yapılmayacağı öğrenildi.

SADECE 1 MAÇI TAMAMLADI

Galatasaray formasını 10’u Süper Lig, 2’si Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 12 maçta terleten Mata, 3 gol, 2 asistle oynadı. Sadece 424 dakika şans bulan Mata, bu karşılaşmalar arasında sadece Ofspor maçının tamamında sahada kaldı. Diğer maçlarda 90 dakikayı çıkaramadı.

LAS PALMAS İSTİYOR

İspanya 2. Lig’inde lider konumda bulunan Las Palmas’ın, Juan Mata’nın menajeriyle temasa geçtiği öğrenildi. İspanyol futbolcuyu isteyen Las Palmas, sözleşme imzalamaya hazır olduğunu belirtti. Mata’nın da ülkesine dönmeye karar verdiği ifade ediliyor.