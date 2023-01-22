Galatasaray’da şovun adı: Mauro Icardi!

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Alaturka Online
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Sakatlığını atlattıktan sonra Fenerbahçe derbisinde oyuna sonradan girip 1 gol ve1 asistle şovunu yapan Mauro Icardi, daha sonra yine ligde 4-0 kazanılan Hatayspor mücadelesinde ilk 11’de yer almış ama skora katkı verememişti. Icardi, Antalyaspor karşısında da 11’de görev yaptı ve 22. dakikada zor pozisyonda ceza sahası içerisinde sol çaprazdan yaptığı vuruş, az farkla auta gitti.

10 gollük katkı

Ancak tecrübeli futbolcu, 49’da kafayla maçta perdeyi açan golü ağlara yollayarak takımını öne geçirdi. Bu maça kadar ligde 8 mücadelede 562 dakika sahada kalan Arjantinli süperstar, dün akşam 4 asistinin yanına 6. golünü ekleyerek Aslan’a toplamda 10 gollük katkı sağladı. 71’detakımına penaltı kazandıran yıldız forvet, pozisyonun öncesinde rakibine faul yaptığı için penaltı kararı VAR incelemesi sonrası iptal edildi.

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