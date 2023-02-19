Galatasaray’da sürpriz ayrılıklar yaşanabilir! İtalyanların gözü Mauro Icardi ve Berkan Kutlu’da…

AS Roma’dan alınan ve serbest kalma bedeli 35 milyon Euro olarak belirlenen Zaniolo’ya sezon sonu İnter ve Milan talip olabilir. Milan aynı zamanda Lucas Torreira’yı da listesine almış durumda. Atalanta da Uruguaylı orta sahanın peşinde. Barış Alper Yılmaz’ı Lazio takip ederken Berkan’ı üç kulüp izliyor. Gol ve asistleriyle G.Saray’ı sırtlayan Mauro Icardi de İtalya’da gündem oldu.

Ara transfer döneminde İtalyan futbolunun en potansiyelli futbolcularından biri olarak kabul edilen Nicolo Zaniolo’yu transfer eden Galatasaray hem 23 yaşındaki forvet hem de kadrosundaki Torreira, Icardi ve Barış Alper gibi isimler nedeniyle Çizme ekiplerinin sıkı takibine girdi. Bilindiği gibi Zaniolo AS Roma’da teknik direktör Jose Mourinho ile yaşadığı sıkıntılar nedeniyle bu kulüpten ayrılma kararı almış hatta İngiltere Premier Lig ekiplerinden Bournemouth ile büyük ölçüde anlaşmıştı.

BOURNEMOUTH İSTEMİŞTİ AMA…

Lakin kırmızı siyahlı ekip, oyuncunun sözleşmesinde serbest kalma bedelini 55 milyon Euro olarak koydurtmak isteyince transfer gerçekleşmemişti. Avrupa’da transferin sona eriyor olmasını fırsat bilen Galatasaray da o dönem henüz hiçbir ekiple anlaşmamış olan Nicolo Zaniolo’yu 15 milyon Euro’luk bonservis ücretiyle Roma’dan almış genç oyuncu ile de 4.5 yıllık sözleşme imzalamıştı. İtalyan basınına göre Zaniolo’nun serbest kalma bedeli ise tam 35 milyon Euro olarak sözleşmesine eklendi.

KÂRIN %20’Sİ ROMA’YA

İtalyan futbolunun en yüksek potansiyelli isimlerinden biri olarak gösterilen Zaniolo için 35 milyon Euro’yu veren kulüp çıkarsa Galatasaray 20 milyon Euro’luk kârının yüzde 20’sini oyuncunun eski kulübü olan AS Roma’ya ödeyecek. Nitekim şimdiden genç oyuncuya talipleri olduğunu biliniyor. İnter ve Milan başta olmak üzere birçok İtalyan ekibi Zaniolo’nun performansını mercek altına almış durumda. Ayrıca İngiltere Premier Lig’den bazı kulüplerin de genç oyuncusu istediği dile getiriliyor.

BÖYLE DEVAM EDERSE İTALYA’YA DÖNEBİLİR

Lucas Torreira Fiorentina’da geçirdiği başarılı sezonun ardından Galatasaray’da dikkatleri üzerine çekerken Milan’ın radarına girdi. Atalanta da Uruguaylı orta saha oyuncusu için sezon sonunda hamle yapmaya hazırlanıyor. Lazio ise Galatasaray’ın genç ismi Barış Alper Yılmaz’ı izlerken dünyaca ünlü golcü Mauro Icardi fark yaratan golleri ve asistleri ile yeniden İtalya’da gündem oldu. Icardi’nin İtalyan devleri tarafından takip edildiği ve özellikle bu çıkışını istikrarlı şekilde sürdürmesi halinde yeniden Çizme’ye dönme ihtimalinin bulunduğu öğrenildi.

BERKAN KUTLU’YU CREMONESE iSTEMiŞTi

BERKAN KUTLU İtalya’da izlenen bir diğer isim… Genç orta saha oyuncusu için ocak ayında Serie A’nın son sırasındaki Cremonese resmi teklif sunarken Galatasaray bu öneriye olumsuz yanıt vermişti. Berkan’ı Spezia, Udinese ve Monza takip ediyor. Galatasaray yönetiminin sezon sonunda Berkan’a gelecek yeni teklifleri değerlendirebileceği belirtildi.