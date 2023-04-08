Galatasaray’da sürpriz hamle! Cicaldau ile takas edilecek

Süper Lig’de şampiyonluk yarışı veren Galatasaray, yeni sezonun kadro çalışmalarını da sürdürüyor. Sarı-Kırmızılılar için sürpriz bir transfer iddiası gündeme gelmiş durumda. Bu transferin gerçekleşmesindeki ana aktörün ise Alexandru Cicaldau olduğu belirtiliyor.

BÜYÜK BEKLENTİLERLE GELMİŞTİ

Galatasaray, 24 Temmuz 2021’de Alexandru Cicaldau’yu Rumen ekibi U Craiova 1948’den kadrosuna katmıştı. 6.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadroya katılan Cicaldau’nun serbest kalma bedeli 25 milyon Euro olarak belirlenmişti. Büyük beklentilerle transfer edilen Rumen oyuncu ile 2021-22 sezonundan başlamak üzere 5 yıllık sözleşme imzalanmıştı.

BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI

2021’in yazının en önemli transfer hamlesi olarak dikkat çeken Cicaldau’nun Galatasaray’daki ilk dönemi hiç de istenilen şekilde geçmedi. Sarı-Kırmızılılarda toplam 40 maça çıkan Rumen oyuncu; 5 gol, 4 asistlik skor katkısı yaptı.

AL-ITTIHAD KALBA’YA KİRALANDI

Galatasaray, 2022-23 sezonu öncesi değişen yönetim ve teknik ekip ile oldukça iddialı bir kadro kurdu. Bu kadroda şans bulma imkanı düşen isimlerden Alexandru Cicaldau, kiralık olarak takımdan ayrıldı. Rumen oyuncunun Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Ittihad Kalba’ya kiralandığı açıklandı.

‘DEĞERİNİ TEKRAR BULSUN İSTEDİK’

Sezon başında Galatasaray’da yaşanan değişim sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan teknik direktör Okan Buruk, “Bu kadar değişim beklemiyorduk. Planlarımız arasında bu kadar büyük bir değişim yoktu. Tabii değişim vardı. Kampa giderken oyuncularımı görmek istediğimi söyledim. Mustafa Mohamed, Olimpiu Morutan ve Alexandru Cicaldau değerlerini tekrar bulsunlar dedik. Birçok oyuncumuzun hep değerlerini bulmalarını istedik” ifadelerini kullanmıştı.

SÜRPRİZ TAKAS İDDİASI

Galatasaray, Alexandru Cicaldau’yu yeni sezon kadrosunda düşünmüyor. Kadro kalitesi artan Sarı-Kırmızılılar, olası Şampiyonlar Ligi’nde mücadele ihtimalini de göz önünde bulundurarak kaliteyi daha da yükseltmeyi hedeflerken Cicaldau’nun kadroda kalması kolay gözükmüyor. İşte bu noktada sürpriz bir takas iddiası gündeme gelmiş durumda.

DENNIS MAN İHTİMALİ

Rumen basınından Sport’un özel haberine göre Dennis Man ile Alexandru Cicaldau, takım değiştirebilirler. Parma forması giyen ve daha önce de sık sık Galatasaray’ın gündemine gelen Dennis Man’ın Alexandru Cicaldau karşılığında takas edilebileceği aktarılıyor.

13 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ

Rumen futbolunun en dikkat çekici yeteneklerinden biri olarak gösterilen Dennis Man, Ocak 2021’de 13 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında FCSB’den Parma’ya transfer olmuştu. Takımın Serie B’ye düşmesinin ardından Rumen oyuncu da gözden düştü.

SAKATLIKLAR PEŞİNİ BIRAKMADI

Dennis Man, bu sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bir türlü istikrarı yakalayamadı. Parma Teknik Direktörü Fabio Pecchia’nın da bu durumdan rahatsız olduğu ve 24 yaşındaki oyuncu ile yolların ayrılmasının planlandığı aktarılıyor. Parma, bu transferden çok büyük zarar etmek istemese de düşen değeri nedeniyle çözüm arıyor. İşte bu noktada takas çözümü devreye giriyor.

OPSİYONLU KİRALANABİLİRLER

Galatasaray ile Parma arasında takasın gerçekleşmemesi durumunda farklı bir formül de söz konusu olabilir. Sport’un iddiasını göre Parma, Alexandru Cicaldau’yu; Galatasaray da Dennis Man’ı satın alma opsiyonu içeren kiralama anlaşmalarıyla kadrolarına katabilirler. İki oyuncu da aynı menajer Ioan Becali tarafından temsil ediliyorlar.