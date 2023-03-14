Galatasaray’da taşlar yerinden oynayacak! Tam 8 oyuncuyla yollar ayrılıyor…

Yaz transfer döneminde büyük bir yapılanmaya giden ve birçok dünyaca ünlü ismi transfer eden Galatasaray, kadrosunu önemli ölçüde güçlendirdi.
Sarı-kırmızılı takımda gelen isimler kadar gönderilen futbolcular da adından söz ettirdi.
Devre arası transfer döneminde de 3 futbolcuyla kadrosunu güçlendiren ve özellikle Nicolo Zaniolo transferiyle ses getiren Cimbom, sezon sonunda ipi göğüslemek istiyor.
OKAN BURUK’UN PLANI HAZIR
Teknik direktör Okan Buruk, gelecek planlamaları kapsamında sezon sonu için de çalışmalarına devam ediyor.
Takıma dahil edilecek futbolcular kadar, gönderilecek oyuncular da büyük önem taşıyor. Yeni transferlere kaynak oluşturmak, maaş yükünü hafifletmek ve yabancı kontenjanı da düşünülerek ilk hedef ise kiralık oyuncularla yolları ayırmak…
TAM 8 İSİM GİDİYOR
A Spor’un haberine göre bu doğrultuda 8 futbolcu konusunda karar verildi.
Galatasaray’ın yollarını ayırmayı ve kaynak yaratmayı planladığı 8 futbolcu şu şekilde;
ALPASLAN ÖZTÜRK
OLIMPIU MORUTAN
OĞULCAN ÇAĞLAYAN
CHRISTIAN LUYINDAMA
TAYLAN ANTALYALI
EMRE KILINÇ
ALEXANDRE CICALDAU
MOSTAFA MOHAMED