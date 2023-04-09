57.3 F
Los Angeles
8 Nisan 2023
AnasayfaAlaturka SporGalatasaray'da tecrübeli isimlerinden takıma motivasyon konuşması

Galatasaray’da tecrübeli isimlerinden takıma motivasyon konuşması

Alaturka Online
Alaturka Online

Ziraat Türkiye Kupası’nda kaybedilen Başakşehir maçında yaşanan hakem hatalarından şikayetçi olan Galatasaray’da, özellikle yabancı futbolcuların isyanının devam ettiği öğrenildi.

Başta Muslera ve Mertens gibi tecrübeli futbolcular takım toplantılarında, hakem hatalarından dert yanarken, “Sezon başından bu yana hep aynı haksızlıkları yaşadık. Bundan sonra da bizimle uğraşmaktan vazgeçmeyecekler. Ancak biz en zor dönemde her şeye rağmen nasıl rekor seriyi yaptıysak, kalan maçlarda da aynısını yaparız” dedikleri öğrenildi.

Yönetimden Riva çıkarması

Bu arada Galatasaray Yönetimi’nin, kulübün haklarını savunmak üzere Riva’daki Türkiye Futbol Federasyonu binasına çıkarma yapmaya hazırlandığı öğrenildi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk ve Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur’un TFF ile yapılacak görüşmede hazır bulunacağı ifade ediliyor.

Metin Karabaş

 


Alaturka Spor
Önceki haber
“Togg’a kredi” ilanı verip milyonluk vurgun yaptılar
Sonraki haber
Galatasaray’da Okan Buruk’un transfer listesinin detayları ortaya çıktı! İşte hedefteki iki isim
Alaturka Online
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

Gündemden Başlıklar

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

182,434BeğenenlerBeğen
16,199TakipçilerTakip Et
3,503TakipçilerTakip Et
7,710TakipçilerTakip Et
31,100AboneAbone Ol

Kaçırmayın

© Alaturka Online - First Turkish American Newspaper in the United States